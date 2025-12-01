ชื่นชม! ตร.จราจรเมืองกาฬสินธุ์ ตั้งด่านสกัดยานรก ยึดกว่า 1.6 ล้านเม็ด ตอกย้ำบทบาท “ด่านตรวจ = ด่านปกป้องสังคม”

ศจร.ตร. ชื่นชมตำรวจจราจรเมืองกาฬสินธุ์ ตั้งด่านสกัดยานรก ยึดกว่า 1.6 ล้านเม็ด ตอกย้ำบทบาท “ด่านตรวจ = ด่านปกป้องสังคม”
วันนี้ (1 ธ.ค.) พล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผู้บัญชาการศึกษา ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจร ศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) และ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร.ในฐานะผอ.ศจร.ตร. ได้สั่งการให้ทุกหน่วยเข้มงวดทั้งการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ลดอุบัติเหตุ และปฏิบัติภารกิจเชิงรุกเพื่อสกัดกั้นอาชญากรรม โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดที่เป็นภัยคุกคามต่อสังคมไทย
ล่าสุด ศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศจร.ตร.) ชื่นชมผลงานตำรวจจราจร สภ.เมืองกาฬสินธุ์ หลังปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งและรอบคอบ จนสามารถสกัดจับเครือข่ายลักลอบขนยาเสพติดรายสำคัญ 3 ราย พร้อมของกลางยาบ้ารวม 1,686,000 เม็ด ระหว่างปฏิบัติภารกิจตั้งด่านตรวจจราจร เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา ก่อนพบรถต้องสงสัยฝ่าด่าน เจ้าหน้าที่จึงติดตามอย่างรวดเร็วและปลอดภัย กระทั่งควบคุมผู้ต้องหาได้ และตรวจพบยาบ้าจำนวนมากซุกซ่อนอยู่ภายในรถ จากนั้นยังสามารถขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการได้ครบทั้ง 3 ราย พร้อมยาบ้าเพิ่มเติมอีกกว่า 1 ล้านเม็ด รวมของกลางกว่า 1.6 ล้านเม็ด และรถยนต์ 2 คัน
พล.ต.ท.นิธิธร ย้ำว่า ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่สะท้อนถึงความทุ่มเทและความสามารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปกป้องประชาชน เป็นอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นว่า ด่านตรวจคือด่านปกป้องสังคมอย่างแท้จริง ตำรวจจราจรไม่ได้มีเพียงการกวดขันวินัยหรืออำนวยการจราจรเท่านั้น แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรยังมีบทบาทสำคัญในฐานะ ‘ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์’ ในการป้องกันและปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบ เมื่อระหว่างการปฏิบัติหน้าที่พบการกระทำความผิด เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรซึ่งเป็นตำรวจตามกฎหมาย ย่อมสามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้ทันที เพื่อปกป้องความปลอดภัยของประชาชนและสังคมโดยรวม
สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอยกย่องและชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกนาย ทั้งตำรวจจราจร ชุดสืบสวน และชุดปราบปรามยาเสพติด ที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ และมีความเป็นมืออาชีพ ทำให้สามารถสกัดกั้นยาเสพติดจำนวนมหาศาลไม่ให้กระจายสู่พื้นที่ชุมชน ซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคมโดยรวม