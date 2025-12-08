ผบช.น.พร้อมรรท.นายแพทย์ใหญ่ รพ.ตำรวจ เยี่ยมให้กำลังใจ ตร.จราจร บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่

ผบช.น.พร้อม รรท.นายแพทย์ใหญ่ เยี่ยมให้กำลังใจ ตำรวจจราจร บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามโครงการ “เหลียวหลังแลหน้า เพื่อข้าราชการตำรวจบาดเจ็บในการปฏิบัติหน้าที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ โรงพยาบาลตำรวจ”
วันนี้ (8 ธ.ค.) ที่จุดเปรียบเทียบปรับ (ตู้กำแพงเพชร) 57 พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมด้วยทพล.ต.ท.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ นายแพทย์ (สบ 8) โรงพยาบาลตำรวจ รักษาราชการแทนนายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) พร้อมด้วยพล.ต.ต.หญิง พันวดี รัตน์สุมาวงศ์ นายแพทย์ (สบ 7) โรงพยาบาลตำรวจ, ผู้บังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ, พ.ต.อ.จามร ทองพรรณ รองผู้บังคับการตำรวจจราจร, พ.ต.อ.กฤษตฤณ นิระภัย รองผู้กำกับงานสายตรวจ 1 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจจราจร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก โรงพยาบาลตำรวจ
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ร.ต.ท.วิศิษฐ์ เหล่าสุนทรวณิช รองสารวัตรจราจร งานสายตรวจ 1 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจจราจร ที่ได้รับบาดเจ็บจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ระหว่างเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่กวดขันจราจรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และเกิดเหตุรถตกหลุมบนถนนทำให้เสียหลักรถล้มมาทับขาซ้าย จนได้รับบาดเจ็บบริเวณขาซ้าย เข้ารับการรักษาตัวตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค.68
ปัจจุบันไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านพักข้าราชการตำรวจ ณ จุดเปรียบเทียบปรับ (ตู้กำแพงเพชร) 57 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.
การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ตามโครงการ “เหลียวหลังแลหน้า เพื่อข้าราชการตำรวจบาดเจ็บในการปฏิบัติหน้าที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ โรงพยาบาลตำรวจ” สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับ ร.ต.ท.วิศิษฐ์ เหล่าสุนทรวณิช และครอบครัวเป็นอย่างมาก พร้อมขอบคุณผู้บังคับบัญชาที่ให้ความห่วงใย ดูแลสุขภาพของข้าราชการตำรวจและครอบครัวเป็นอย่างดี