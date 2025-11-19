ไล่ออกแล้ว ตำรวจในคลิปเก็บค่าจอด 100 บาทที่หมอชิต อ้างประเพณี ฟันอาญา 149-157

MGR Online-นครบาลโร่แจง คลิปตำรวจเรียกเก็บค่าจอดรถ 100 บาท บริเวณขนส่งหมอชิต อ้างเป็นประเพณี มีคำสั่งไล่ออกจากราชการแล้ว ฟันคดีอาญา 149, 157
จากกรณีคลิปปรากฎมีตำรวจจราจร เรียกเก็บค่าจอดรถ จำนวน 100 บาท โดยอ้างว่าเป็นประเพณีที่ต้องชำระ เมื่อวันที่ 17 เม.ย. เวลา 07.00 น. ที่บริเวณถนนกำแพงเพชร 2 หน้าจุดเปรียบเทียบปรับตู้กำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
จากการตรวจสอบปรากฏว่า ตำรวจที่ปรากฏตามคลิปคือ ร.ต.ท.มนัส (สงวนนามสกุล) รอง สว.จร.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร.ต่อมาทาง บก.จร.ได้ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงในกรณีดังกล่าว และ บก.จร. มีคำสั่ง ที่ 275/2563 ลง 27 พ.ค.63 ลงโทษไล่ ร.ต.ท.มนัส ออกจากราชการ ในความผิดฐาน "ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ และกระทำการอันได้เชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง" ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 79 (1) และ (5)
ในส่วนของคดีอาญา คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยชี้มูลความผิดว่า การกระทำของ ร.ต.ท.มนัส เป็นความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 (เรียกรับสินบน), มาตรา 157 (ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ) และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1
กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) โดย พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. ได้มีการประชุมและกำชับ ให้ตำรวจทุกนายต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกรอบของกฎหมาย และให้บริการประชาชน ด้วยความเป็นธรรมโดยเคร่งครัด.