‘เรวัช’ยก “พีระพันธุ์”ของจริง ซื่อสัตย์ กล้าชนทุนเทา ย้ำ การเมืองไทยต้องมีคนแบบนี้ ด้าน ชาวเน็ตแห่เชียร์จับคู่จัดบ้านเมืองครั้งใหญ่ร่วมกัน

วันนี้( 17 พ.ย.)น.ส.ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ อดีตรองโฆษกรัฐบาล และสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ เผยแพร่คลิป พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร อดีตผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ที่พูดถึงนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค อดีตรองนายกรัฐมนตรีและ อดีต รมว. พลังงาน หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.)ว่า
“พีระพันธุ์ เป็นคนดีมาก ซื่อสัตย์ สุจริต และตนเองรู้จักมา 40 ปี และกล้าตัดสินใจ เวลาจะกำจัดทุนเทา หรือคนชั่ว มันต้องอาศัย กฎหมาย และกรอบของกฎหมาย มันต้องร่างกฏหมายเพื่อมาปิดกรอบ ไม่ให้เจ้าหน้าที่หาช่องโหว่ของกฎหมาย เพื่อเรียกรับสินบน มันต้องเอาคนมีความรู้ความสามารถ ซึ่งผมก็อยากให้เหลือนักการเมืองดีๆ อย่างนี้ ไม่งั้นเอาเงินไปซื้อเสียงกัน ฉิบหายวายป่วง แล้วประเทศชาติจะอยู่ได้อย่างไร”
ทั้งนี้ คลิปดังกล่าวมีประชาชนมาคอมเมนต์อย่างล้นหลาม หลายคนถึงขั้นเชียร์ให้ พล.ต.ท.เรวัชลงสนามการเมืองเคียงข้างนายพีระพันธุ์ เพื่อจัดบ้านเมืองครั้งใหญ่