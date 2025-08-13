"ฮุน เซน" ระแวง พล.อ.เตีย บัญ ยึดอำนาจ สั่งปลดทหารคนสนิท "เรวัช" เชื่อโดนลอบสังหารแน่

MGR Online-อดีต ผบช.ปส.เผย ฮุน เซน สั่งปลดทหารคนสนิท นายพลเตีย บัญ เพราะระแวงโดนยึดอำนาจ จนต้องขอลี้ภัย มองไทยและกัมพูชา เหมือนเบี้ยในกระดานของอเมริกา
วันนี้ (13 ส.ค.) พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร อดีต ผบช.ปส.กล่าวว่า ถ้าจะยึดอำนาจ ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ต้องมีการบาดเจ็บล้มตาย ตอนนี้ ฮุน เซน หวาดระแวง พล.อ.เตีย บัญ อดีตรองนายกฯ และ รมว.กลาโหมกัมพูชา หนึ่งในผู้นำฝ่ายความมั่นคงที่ทรงอิทธิพลที่สุดของกัมพูชา จะยึดอำนาจ
สถานการณ์ในกัมพูชาขณะนี้ไม่ปกติ ทหารคนสนิทของ พล.อ.เตีย บัญ จะโดน ฮุน เซน สั่งปลดและจับ ถึงกับขอลี้ภัยไปต่างประเทศ เอากำลังทหาร BHQ (องครักษ์พิทักษ์ฮุนเซน) ปิดล้อมบ้าน ตนมองว่าการยึดอำนาจมีโอกาสเกิดขึ้น 50% แต่โอกาสลอบสังหาร ฮุน เซน มีอีก 50%
ฮุน เซน หวาดระแวงประเทศไทยจะลอบสังหาร ในขณะที่ระแวงไทยอยู่นั้น ในกัมพูชาเองจะชิงลงมือก่อน ไทย กัมพูชา หรือประเทศเล็กๆ เหมือนเบี้ยในกระดาน ถ้าอเมริกาเห็นผู้นำของประเทศไหน ไม่สามารถเป็นมิตร หรือควบคุมได้เขาจะจัดการ เชื่อว่าโอกาส ฮุน เซน โดนจัดการเป็นไปได้สูง.