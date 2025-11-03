"เรวัช" เผยนโยบายข้าราชการ เกษียณอายุ 70 ไม่ได้ให้โอกาส มองเป็นการทรมานคนแก่

MGR Online-อดีต ผบช.ปส.เผยนโยบายข้าราชการ เกษียณอายุ 70 ไม่ได้เป็นการให้โอกาส เพราะไม่ได้นั่งตำแหน่งบริหาร คือเอาคนแก่มาทำงาน เชื่อรุ่นนั้นอยากพักผ่อนแล้ว
วันนี้ (3 พ.ย.) พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร อดีต ผบช.ปส.กล่าวถึงกรณีการพิจารณาขยายอายุเกษียณราชการจาก 60 เป็น 70 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมผู้สูงอายุ ว่า เขาไม่ได้ให้โอกาสข้าราชการว่าไปเกษียณอายุ 70 ปี มองเป็นการทรมานคนแก่มากกว่า ยกตัวอย่างตนเกษียณอายุ 60 ปี รับบำนาญเดือนละ 60,000 บาท โดยที่ตนไม่ต้องทำงานเลยรัฐบาลขาดทุน
การที่เกษียณอายุ 70 ปี เขาบังคับไม่ให้นั่งตำแหน่งบริหาร โดยรับตำแหน่งผู้อาวุโส ผู้ชำนาญการ หรือผู้เชี่ยวชาญ และให้เงินเดือนเท่ากับบำนาญของข้าราชการอายุ 60 ปี แล้วบังคับให้ข้าราชการอายุ 60 ปีขึ้นไปทำงานอีก พูดง่ายๆ คือเอาคนแก่มาทำงาน ไม่อยากนั้นสังคมผู้สูงวัยจะเยอะแบบประเทศญี่ปุ่น เชื่อว่าคนอายุ 60 ขึ้นไปไม่อยากทำงานแล้ว.