"บอย อินฟลูฯ" ชาวเขมร โต้ "พล.ต.ท.เรวัช" ชี้ความคิดแบบนี้ตายไปตกนรกแน่

"บอย อินฟลูฯ" ชาวกัมพูชา ทำคลิปวิดีโอตอบโต้ พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร อดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด หลังจากที่ พล.ต.ท.เรวัชเคยออกมาขู่ว่าจะให้ลูกน้องล็อกตัว "บอย" หากเข้ามาในประเทศไทย โดย "บอย" แนะนำให้ท่านไปเข้าวัดบ้างเพื่อขัดเกลาจิตใจที่เต็มไปด้วยบาป พร้อมยืนยันว่าที่ออกมาทำคลิปเพราะอยากให้คนไทยเข้าใจประเทศตนเองให้ถูกต้อง
จากกรณีที่ พลตำรวจโท เรวัช กลิ่นเกษร อดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึง "บอย อินฟลูฯ" ชาวกัมพูชา หลังจากที่บอยออกมาพูดว่าแรงงานชาวกัมพูชาในไทยได้ค่าจ้างไม่แตกต่างจากคนไทย โดย พล.ต.ท. เรวัชได้กล่าวถึง "บอย" ว่าเป็น "ไอ้ขี้พืช" และจะให้ลูกน้องจับตัวมาหากเดินทางเข้าประเทศไทย
ล่าสุดเมื่อวันที่ 22 ก.ย.ที่ผ่านมา "บอย" ได้ออกมาทำคลิปวิดีโอเพื่อตอบโต้ พล.ต.ท. เรวัช โดยแนะนำให้ท่านไปเข้าวัดบ้างเพื่อขัดเกลาจิตใจที่เต็มไปด้วยบาป พร้อมทั้งกล่าวว่า การขู่ว่าจะเอาระเบิดลงนั้นถึงแม้จะอยู่กันคนละสัญชาติแต่ก็เป็นคนเหมือนกัน การกระทำแบบนี้จะทำให้ตกนรก
นอกจากนี้ "บอย" ยังคงยืนยันว่าการออกมาทำคลิปของตนเองนั้นมีเจตนาเพียงเพื่อต้องการให้คนไทยที่เข้าใจประเทศของตนเองผิด ได้เข้าใจอย่างถูกต้องมากขึ้น พร้อมยืนยันว่าตนเองไม่เข้าไทยก็ไม่อดตาย