อัยการคดียาเสพติด ยื่นฟ้อง"หมอเเอร์"กับพวก 12 ราย ค้ายาเสียสาว

อัยการคดียาเสพติด ยื่นฟ้อง"หมอเเอร์"กับพวก 12 รายขายยาเสียสาวเเล้ว ทันฝากขังวันสุดท้าย หลังเพิ่งได้รับสำนวนจาก ปส.ช่วงเช้าวันนี้
วันนี้ ( 2 ก.ย.) นายศักดิ์เกษม นิไทรโยค ผู้ตรวจการอัยการ ในฐานะ โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุด โดยสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 9 สำนักงานคดียาเสพติด ได้รับสำนวนจากกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด คดีระหว่าง พ.ต.ท. หญิง ลัดดาวัลย์ ฉินประสิทธิชัยกล่าวหา พ.ต.ท. หญิง อัญชุลี ธีระวงศ์ไพศาล กับพวก 23 คน ผู้ต้องหา ฐาน สมคบโดยการตกลงตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดและได้มีการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด เพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน ร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ (โซลพิเดม อัลพราโซแลมและฟลูไนตราซีแพม) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4 (โคลซีนาแพมและคลอราซีเพต) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และเป็นข้าราชการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดเมื่อวันที่ 28 ส.ค.ที่ผ่านมา
ซึ่งผู้ต้องหาที่ 1 จะครบกำหนดฝากขังสุดท้ายในวันที่ 2ก.ย. 2568 และคณะทำงานฯ ได้พิจารณาสำนวนแล้วพบว่า พนักงานสอบสวนยังมิได้ทำการสอบสวนคดีในส่วนสาระสำคัญให้เสร็จสิ้นกระแสความ การสอบสวนคดีนี้จึงยังมิได้เสร็จสิ้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 140 จึงส่งสำนวนคืน เพื่อให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวน รวบรวมพยานอันเป็นสาระสำคัญให้เสร็จสิ้นครบถ้วน และส่งสำนวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปโดยด่วนก่อนครบกำหนดฝากขังสุดท้ายภายในกำหนดวันที่ 1 ก.ย. 2568 ก่อนเวลา 13.00 น. นั้น
ต่อมา วันนี้ กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ได้ดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติม และส่งสำนวนการสอบสวนกลับมายังสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 9 สำนักงานคดียาเสพติด
คณะทำงานฯ ได้พิจารณาสำนวนการสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้อง พ.ต.ท. หญิง อัญชุลี หรือหมอแอร์ ธีระวงศ์ไพศาล ที่ 1 นายดุริยลักษณ์ อุปชัย ที่ 2 นางสาวณัฐพัชร์ ถิระโชติ ที่ 3 นายปกรณ์ จันทร์เทพ ที่ 4 นางสาวพัชรา พงษ์ไสว ที่ 6 นางสาวพัชรมน ชุนใช้ ที่ 7 นางสาวปราณี พันชัยเจริญ ที่ 8 นายอนาวิน ตั้งศักดิ์สุพรรณ ที่ 9 นางสาวอโรชา ศิลป์ประกอบ ที่ 10 นายมานพ ศรีสัมฤทธิ์ ที่ 11 นางสาวปวริศา นาควิไล ที่ 12 ฐานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดและได้กระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน ร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (อัลพราโซแลม, ฟลูไนตราซีแพม, ซูโดเอฟิดรีน และโซลพิเดม) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายและขายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน และร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4 (โคลนาซีแพม คลอราซีเพตและลอราซีแพม) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายและขายโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย สั่งฟ้องผู้ต้องหาที่ 1 ฐานเป็นข้าราชการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด และสั่งฟ้อง นายอรชุน จันทนาม ผู้ต้องหาที่ 5 ฐานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดและได้กระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน ร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (อัลพราโซแลม, ฟลูไนตราซีแพม, ซูโดเอฟิดรีน และโซลพิเดม) โดยการมีไว้ เพื่อจำหน่ายและขายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนตามประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา 1, 23, 30, 94, 125,127, 134, 149, 152 , 180 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 9 สำนักงานคดียาเสพติด จะได้ยื่นฟ้องผู้ต้องหาทั้ง 12 ต่อศาลอาญาในวันนี้ ซึ่งเป็นวันที่ครบกำหนดฝากขังครั้งสุดท้าย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังนำาำนวนยื่นฟ้องหมอเเอร์กับพวก ศาลก็จะเบิกตัวจำเลยทั้งหมดมาเพื่อสอบคำให้การ
ทัเงนี้ศาลอาญาประทับฟ้องคดีไว้พิจารณา เป็นคดีหมายเลขดำย.1719/2568
และนัดสอบคำให้การจำเลย เวลา 09.00 น. วันที่ 3 ก.ย.2568 โดยหมายเบิกตัวจำเลยทุกคนจากเรือนจำ