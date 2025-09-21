“บักบอย” อินฟลูเขมร เย้ยแรงงานกัมพูชาได้ค่าจ้างสูงกว่าไทย ด้านเรวัชลั่นกลับไทยจัดแน่ (ชมคลิป)

โซเชียลไทยแชร์คลิป “บักบอย” อินฟลูฯ กัมพูชา ท้าทายว่าแรงงานกลับไปทำงานในประเทศตนได้ค่าแรงสูงกว่าไทย ทำงานครึ่งเดือนก็รับกว่า 200 ดอลลาร์ ด้าน พล.ต.ท. เรวัช กลิ่นเกษร ลั่น “ถ้ากลับไทยมาจัดการแน่ ผมทำได้ครับ ท่านไม่ต้องกลัวนะครับ”
วันนี้ (21 ก.ย.) โซเชียลฯ ไทยแห่แชร์คลิปบักบอย อินฟลูเขมร เย้ยเห็นแรงงานกัมพูชา กลับไปทำงานที่บ้านยิ้มออก ได้ค่าแรงไม่น้อยกว่าไทย ลั่นทำงานแค่ครึ่งเดือน ได้เงินกว่า 200 ดอลลาร์ ตีเป็นเงินไทย 6,000 - 7,000 บาท และไม่คิดว่าทำงานที่บ้านตัวเอง จะได้รายได้ขนาดนี้ ลั่น ถ้าไม่แน่จริงรัฐบาลฮุนมาเนต ไม่กล้าเรียกกลับ อย่าเอาภาพคนที่หนีไป 100-200 คน ไปละมึงก็จับไปถ่ายรูป แต่ก่อนพวกมึงเคยขู่ใช่ไหม จะผลักดันแรงงานจะลิดรอนสิทธิกัน โดยเฉพาะท่านเรวัต เสด็จพ่อกูได้ยินแบบนั้น โดนมัดไปเตรียมรอรับเลย
ด้าน พลตำรวจโท เรวัช กลิ่นเกษร เป็นอดีตนายตำรวจชาวไทย อดีตผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และอดีตรักษาการผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล ได้โพสต์คลิปตอบโต้ บักบอย อินฟลูเขมร โดยระบุข้อความว่า “ไอ้บอยมันขี้พืชลูก อย่าไปเอ่ยชื่อไอ้ขี้พืชนี่เลย ปกติมันเป็นเด็กเข็นผักมาขายตลาดโรงเกลือ แล้วมันมีโทรศัพท์เครื่องหนึง มันก็ไลฟ์ไปอะไรไป ผมรับปากจะสั่งสอนมันนะครับ ถ้ามันหลุดเข้ามาประเทศไทย ลูกน้องผมอยู่ตรงนั้น ผมจะให้ล็อกตัวไอ้บอยมาครับ ผมทำได้ครับ ท่านไม่ต้องกลัวนะครับ
