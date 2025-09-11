“บิ๊กเต่า” แจง กมธ.ลั่นเรียกร้องได้ผลเปลี่ยนแล้ว 2 ตำแหน่ง ย้ำใช้ พ.ร.บ.ตำรวจ 65 สร้างความเป็นธรรม

“บิ๊กเต่า” เข้าแจง กมธ.ตำรวจ ลั่นเรียกร้องได้ผล เปลี่ยนแล้ว 2 ตำแหน่ง ย้ำไม่ต้องการยับยั้งแต่งตั้ง แต่อยากให้ใช้ พ.ร.บ.ตำรวจ 65 อย่างจริงจัง เพื่อสร้างความเป็นธรรม
วันที่ 11 ก.ย.พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการการตำรวจ กรณีร้องเรียนความไม่เป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ โดยระบุว่า สิ่งที่ได้เรียกร้องไปมีการเปลี่ยนแปลงแล้ว แม้จะเป็นเพียง 2 ตำแหน่ง แต่ถือเป็นความก้าวหน้าและสร้างบรรทัดฐานที่ดีให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ย้ำว่า ตนไม่ได้มีเจตนายับยั้งการแต่งตั้งที่ผ่านมา แต่ต้องการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติบังคับใช้ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 อย่างจริงจัง เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปตามความรู้ความสามารถของข้าราชการทุกระดับ ตั้งแต่พลเอกถึงสารวัตร ไม่ตัดสิทธิ์ผู้ที่เข้าเกณฑ์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน
พร้อมกันนี้ยังยกกรณี “ผู้กำกับเบิ้ม” ที่เสียชีวิตจากแรงกดดันในหน้าที่ จนถูกดำเนินคดี ม.157 ว่าเป็นตัวอย่างที่สะท้อนความจำเป็นที่ต้องใช้กฎหมายตำรวจฉบับใหม่มาปกป้องความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคน
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ระบุด้วยว่า การแต่งตั้งล่าสุด มีการนำผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามา ได้แก่ พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ และ พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ทำให้ตนพอใจและไม่ติดใจในประเด็นที่ร้องเรียนเพิ่มเติม แต่จะยังคงย้ำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับ พ.ร.บ.ฉบับนี้อย่างจริงจังต่อไป
ทั้งนี้ การชี้แจงครั้งนี้มี พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมชี้แจงต่อ กมธ.ตำรวจด้วย โดย พล.ต.ต.จรูญเกียรติยืนยันว่าตนมาในฐานะตัวแทนของข้าราชการตำรวจส่วนใหญ่ ที่ต้องการเห็นการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นไปอย่างถูกต้องและชอบธรรม