ศจร.ตร.สั่งตั้ง 15 จุด คุมเข้ม-จับกุมยานพาหนะก่อควันดำทั่วกรุงเทพฯ หวังลดค่าฝุ่น PM2.5

พล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผู้บัญชาการศึกษา ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจร ศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศจร.ตร.) เปิดเผยว่า พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร./ผอ.ศจร.ตร. มีความห่วงใยประชาชนในช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวของทุกปีในประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะต้องเผชิญกับปัญหาฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน โดยแหล่งกำเนิด PM2.5 หลักๆ ในประเทศไทย มี 3 อย่าง คือ จากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ที่นำมาขับขี่บนท้องถนน, การเผาในที่โล่งแจ้ง และสภาพความกดอากาศต่ำ จึงมีมาตรการให้กองบังคับการตำรวจจราจรบูรณาการกับกรุงเทพมหานคร, กรมการขนส่งทางบก และกรมควบคุมมลพิษ ร่วมตั้งจุดกวดขันจับกุมยานพาหนะที่ก่อมลพิษทางอากาศ (ควันดำ) เข้มงวดจำนวน 15 จุด ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายในการร่วมมือป้องกันและลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่มีค่าสูงขึ้น จนเป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน