ฉาว! คลิป ตร.จราจรรับเงินจากมือผู้ขับขี่ที่เชียงใหม่ ว่อนโซเชียล – สั่งย้ายขาดจากตำแหน่งเดิม

เด้งรองสารวัตรจราจรพ้นตำแหน่ง หลังคลิปรับเงิน "ธนบัตรแดง" จากมือนักท่องเที่ยว ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ ลงดาบ สั่งขาดจากตำแหน่งเดิมไปปฏิบัติราชการที่ ศปก.ภ.จว.เชียงใหม่ ลุ้นผลสอบ หากผิดจริงลงโทษเด็ดขาด ไม่มีช่วยเหลือ
จากกรณี ประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ เมื่อมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่บันทึกภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรรายหนึ่งกำลังพูดคุยกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ก่อนที่ผู้ขับขี่จะยื่นวัตถุคล้ายธนบัตรสีแดงให้ โดยตำรวจนายดังกล่าวได้ไขว้มือมารับด้านหลังและนำเก็บเข้ากระเป๋ากางเกง ก่อนจะแสดงท่าทีสนิทสนมคุ้นเคยกับผู้ขับขี่รายนั้น
ทั้งนี้ มีการเปิดเผยว่าคลิปดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณเชียงใหม่ไนท์บาซาร์ ย่านตัวเมืองเชียงใหม่ โดยมีการกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมีการตั้งด่านลอยและเรียกเก็บเงินจากผู้ขับขี่รถที่ทำผิดกฎจราจร โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งมักจะฝ่าฝืนสัญญาณจราจรบริเวณจุดตัดถนนลอยเคราะห์กับถนนช้างคลาน
ภายหลังเกิดเหตุ พ.ต.อ. เจน โสภา ผกก.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ได้รับทราบเรื่องตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. 2568 และได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปรากฏในคลิปหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยยืนยันว่าจะดำเนินการลงโทษอย่างเด็ดขาดหากพบการกระทำผิดจริง และไม่มีการให้ความช่วยเหลือใด ๆ
อย่างไรก็ตาม พ.ต.อ. เจน ยังขอให้สังคมอย่าเพิ่งด่วนสรุป โดยขอให้รอผลการสอบสวนอย่างละเอียดรอบคอบก่อน เพราะข้อเท็จจริงอาจไม่เป็นไปตามที่มีการโพสต์ก็ได้ และจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้เสียหายเข้าร้องเรียนหรือแจ้งความ
ล่าสุด เมื่อวันที่ 26 ก.ย. มีรายงานว่า พล.ต.ต. ยุทธนา แก่นจันทร์ ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ ได้ลงนามคำสั่งให้รองสารวัตรสายงานจราจร กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ นายดังกล่าว ไปปฏิบัติราชการที่ ศปก.ภ.จว.เชียงใหม่ โดยขาดจากตำแหน่งเดิม เพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและป้องกันความเสียหายต่อทางราชการ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง