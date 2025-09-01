"ดีเอสไอ" ส่งสำนวน 7 ตำรวจรุมตื้บหนุ่มขับรถผิดคันเจ็บสาหัส เสนออัยการสั่งฟ้อง

MGR Online - กองกิจการอำนวยความยุติธรรม ดีเอสไอ ส่งสำนวนเสนออัยการสั่งฟ้อง 7 เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรทำร้ายร่างกายหนุ่มมาสด้าแดงผิดคันอาการสาหัส
วันนี้ (1 ก.ย.) คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองกิจการอำนวยความยุติธรรม ได้นำสำนวนคดีพิเศษที่ 134/2567 กรณี นายธนานพ เกิดศรี ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกลางทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส พร้อมตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ จำนวน 7 ราย เสนอความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดฐาน “ร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ร่วมกันเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำทรมาน ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส ร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดไม่กระทำการใด หรือจำยอมต่อสิ่งใด โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ของผู้ถูกข่มขืนใจนั้น โดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป และร่วมกันหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่นหรือกระทำด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส” ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 ให้พนักงานอัยการสำนักงานอัยการคดีปราบปรามทุจริต สำนักงานอัยการสูงสุด พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
คดีดังกล่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) สกัดจับรถยนต์มาสด้าสีแดงผิดคันและได้ร่วมกันทำร้ายร่างกาย นายธนานพฯ อายุ 33 ปี บาดเจ็บสาหัส โดยเกิดเหตุเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่ 4 ธ.ค.67 ที่บริเวณถนนเกษตร-นวมินทร์ ต่อมา พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้อนุมัติให้ กองกิจการอำนวยความยุติธรรม ทำการสอบสวนกรณีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษที่ 134/2567
คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และคณะพนักงานอัยการ ตรวจสอบและกำกับการสอบสวน ได้ร่วมกันพิจารณาพยานหลักฐานและฐานความผิดแก่ผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้อง โดยมีมติแจ้งข้อกล่าวหาแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรทั้ง 7 นาย เมื่อวันที่ 9 ก.ค.68 ที่ผ่านมา โดยผู้ต้องหาทั้ง 7 ราย ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา และเปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาทั้ง 7 ราย นำพยานหลักฐาน มาพิสูจน์ความบริสุทธิ์เพื่อประกอบสำนวนการสอบสวน