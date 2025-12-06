เพื่อนบ้าน “นัทปง” ยันเสียง “โอ๊ย” ปริศนา ในกล้องวงจรปิดก่อนพบศพ ไม่ใช่เสียงสามี-ลูกชาย

กล้องวงจรปิดจับเสียง “โอ๊ย” ช่วงเช้าก่อนพบศพ ”นัทปง“ เพื่อนบ้านยืนยันไม่ใช่เสียงสามี ส่วนลูกชายหลับอยู่
ความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตของ นายณัฐวุฒิ ปงลังกา อายุ 35 ปี ผู้สื่อข่าวช่องดัง ภายในบ้านพักในพื้นที่ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจาก นางสาวกันยา สายยศ อายุ 44 ปี เพื่อนบ้านซึ่งอาศัยติดกับบ้านของผู้เสียชีวิต หลังทีมข่าวได้รับไฟล์กล้องวงจรปิดจากเจ้าตัว
โดยในภาพจากกล้องวงจรปิดช่วงเวลา ประมาณ 07.23 น. ของวันที่ 30 พ.ย.68 พบว่าได้บันทึกเสียงคล้ายเสียงร้องคำว่า “โอ๊ย” ซึ่งเป็นเสียงของผู้ชานดังขึ้นหนึ่งครั้ง ในช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุไม่นาน ซึ่งทำให้สังคมออนไลน์ตั้งข้อสงสัยและวิพากษ์วิจารณ์ถึงที่มาของเสียงดังกล่าวว่าเป็นของใครกันแน่
น.ส.กันยา เปิดเผยว่า เสียงในคลิปที่ถูกพูดถึงนั้น ตนเองไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นเสียงของใคร เพราะจากการสอบถามสามีได้รับคำตอบว่าไม่ได้เป็นผู้ร้อง และลูกชายก็กำลังหลับอยู่ในขณะนั้น ส่วนตัวจึงไม่ทราบว่าเสียงมาจากบุคคลใด ซึ่งบ้านตนอาศัยกันอยู่ 3 คน มีสามี ลูกชาย และก็ตน
สำหรับกรณีประเด็นเรื่องการสนทนาเกี่ยวข้องกับอาสากู้ภัยที่ถูกพูดถึงในสังคมออนไลน์ เจ้าตัวยืนยันว่าไม่ทราบรายละเอียด เนื่องจากไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์และไม่ได้ยินเสียงพูดคุยโดยตรง รับรู้ข้อมูลเพียงจากกล้องวงจรปิดเช่นเดียวกับสังคมออนไลน์