"เอม-ปอ" เข้าเยี่ยม "ทักษิณ" นำหนังสือธรรมะให้คุณพ่อ อยู่เกือบครบ 3 เดือนแล้ว

MGR Online - "เอม-ปอ" ตัวแทนครอบครัวชินวัตร เยี่ยม "ทักษิณ" ครั้งที่ 21 หลังอยู่ครบเกือบ 3 เดือน ด้าน "ทนายวิญญัติ" เผยคดีมาตรา 112 แก้อุทธรณ์ยังไม่มีข้อมูล
จากกรณี เรือนจำกลางคลองเปรม รับตัว นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไว้คุมขังตามคำพิพากษาของศาลให้บังคับโทษจำคุกแก่จำเลย โดยให้จำคุก 1 ปี และอยู่แดนกักโรคโควิด-19 ครบกำหนด 5 วัน (9 ก.ย. - 14 ก.ย.) ก่อนย้ายไปแดนผู้สูงอายุและแดนพยาบาล เนื่องจากเข้าหลักเกณฑ์เป็นผู้ต้องขังสูงอายุเกิน 65 ปี ก่อนพิจารณาจำแนกแยกแดนต่อไป ทั้งนี้ นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความ ระบุว่า นายทักษิณ มีโรคประจำตัวอาการปวดเกี่ยวกับระบบกระดูก ทั้งกระดูกต้นคอ ไขสันหลัง หรือปวดแขนขาบ้าง และยืนยันอยู่ในเรือนจำตลอดเวลา
วันนี้ (1 ธ.ค.) เวลา 10.47 น. ณ หน้าเรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ หรือ "เอม" พร้อม นายปิฎก สุขสวัสดิ์ หรือ "ปอ" สามีของน.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรือ "อิ๊งค์" อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนครอบครัวเข้าเยี่ยมนายทักษิณ โดยเมื่อลงจากรถส่วนบุคคลได้ยกมือไหว้ทักทายกลุ่มคนเสื้อแดงที่รอให้กำลังใจ ก่อนเข้าด้านในเรือนจำฯ พร้อม นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวของนายทักษิณ ชินวัตร ซึ่งเป็นการเข้าเยี่ยมครั้งที่ 21
ต่อมา เวลา 11.50 น. น.ส.พินทองทา และ นายปิฎก เดินออกจากเรือนจำ โดยทั้งสองได้ทักทายและกล่าวขอบคุณกลุ่มผู้ที่มาคอยต้อนรับ โดยได้สอบถามถึงอาการและการพูดคุยกับนายทักษิณ น.ส.พินทองทา เปิดเผยว่า วันนี้เป็นวันที่นายทักษิณ อยู่ในเรือนจำครบ 3 เดือน ทุกอย่างยังเหมือนเดิม ขอขอบคุณประชาชนและผู้สนับสนุนที่ส่งกำลังใจมาให้ครอบครัวอย่างต่อเนื่อง โดยในวันนี้ได้นำหนังสือธรรมะจำนวน 2 เล่ม มามอบให้คุณพ่อเพื่อประกอบการปฏิบัติธรรมภายในเรือนจำด้วย
ด้าน นายวิญญัติ ทนายความของนายทักษิณ เปิดเผยว่า ในวันนี้ไม่ได้เข้าไปพูดคุยกับท่านนายทักษิณ อดีตนายกรัฐมนตรี เนื่องจากปล่อยให้สมาชิกครอบครัวใช้เวลาพบปะกันเต็มที่ ส่วนกรณีศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้แก้อุทธรณ์ในคดีมาตรา 112 ภายใน 15 วันนั้น ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมไปจากที่เคยชี้แจงก่อนหน้านี้