จับสึกพระ 4 รูป มั่วสุมเสพยาภายในวัด จ.ศรีสะเกษ ส่งดำเนินคดี

MGR Online - ป.ป.ส. สนธิกำลังตรวจสอบวัดในพื้นที่ศรีสะเกษ หลังพลเมืองดีแจ้งผ่านสายด่วน 1386 มีพระสงฆ์มั่วสุมยาเสพติด พร้อมยึดยาบ้าและกระสุนปืน
วันนี้ (28 พ.ย.) พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 พ.ย. ตนได้สั่งการให้ สำนักงาน ปปส.ภ.3 ลงพื้นที่ร่วมกับ ศอ.ปส.จ.ศรีสะเกษ ฝ่ายปกครองอำเภออุทุมพรพิสัย และผู้นำหมู่บ้าน ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนจากสายด่วนยาเสพติด 1386 กรณีพลเมืองดีแจ้งเบาะแสว่า มีพระสงฆ์มั่วสุมเสพยาเสพติดภายในวัด ในพื้นที่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ อีกทั้งมีพฤติการณ์แสดงอิทธิพลจนทำให้ชาวบ้านเกิดความกังวล จึงร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอย่างเร่งด่วน
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เจ้าหน้าที่ได้พบเจ้าอาวาสซึ่งให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยได้ทำการตรวจปัสสาวะพระลูกวัดจำนวน 9 รูป ผลตรวจพบสารเสพติดเป็นผลบวกจำนวน 3 รูป ซึ่งยอมรับว่าได้เสพยาบ้ามาก่อนหน้านี้ จากนั้น เจ้าหน้าที่ได้ให้พระทั้ง 3 รูป นำตรวจค้นภายในกุฏิของตนเอง พบยาบ้า 3 เม็ด ซุกซ่อนอยู่ใต้ที่นอนของพระรูปหนึ่ง ส่วนกุฏิของพระสงฆ์อีก 2 รูปไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังตรวจพบเครื่องกระสุนปืน จำนวน 6 นัด ซึ่งเป็นของพระลูกวัดอีก 1 รูป
ภายหลังการตรวจค้น เจ้าหน้าที่ได้นำพระลูกวัดทั้ง 4 รูป เข้าทำการลาสิกขาต่อพระอุปัชฌาย์ ก่อนดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยได้แจ้งข้อกล่าวหา “มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย” จำนวน 1 ราย และข้อกล่าวหา “มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่มีใบอนุญาต” อีก 1 ราย พร้อมนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองส่งพนักงานสอบสวน สภ.อุทุมพรพิสัย เพื่อดำเนินคดีต่อไป และสำหรับพระสงฆ์อีก 2 รูป ที่มีผลตรวจปัสสาวะเป็นบวกและเข้าข่ายผู้เสพ เจ้าหน้าที่ได้นำส่งโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย เพื่อคัดกรองและเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษายาเสพติดตามขั้นตอน
พ.ต.ต.สุริยา กล่าวว่า การปฏิบัติในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่เน้นย้ำให้ทุกพื้นที่เร่งรัดตรวจสอบข้อมูลการร้องเรียนจากประชาชนอย่างจริงจัง รวมถึงป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดแทรกซึมเข้าสู่สถาบันศาสนา ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดและโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นเบาะแสยาเสพติด สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. 1386 ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด ได้ตลอด 24 ชั่วโมง