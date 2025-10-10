ป.ป.ส. เตือน! แจ้งเท็จ 1386 มีโทษตามกฎหมาย หลังลงพื้นที่พบเป็นการกลั่นแกล้ง

MGR Online - เลขาธิการ ป.ป.ส. เน้นย้ำ สายด่วน 1386 ร้องเรียนเพื่อกลั่นแกล้งผู้อื่น มีโทษตามกฎหมาย ยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ปกป้องผู้บริสุทธิ์
วันนี้ (10 ต.ค.) พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. เปิดเผยถึงการดำเนินงานตามนโยบาย ‘1386 ท่านแจ้ง เราจับ’ นโยบายที่ให้ไว้เมื่อครั้งรับตำแหน่ง วันที่ 1 ต.ค.68 โดยย้ำถึงหลักการทำงานที่สำคัญว่า “ตามนโยบายของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นอกจากความรวดเร็วในการเข้าระงับเหตุแล้ว หลักสำคัญของปฏิบัติการคือ ความยุติธรรมและความโปร่งใส ทุกเบาะแสที่ได้รับจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิสูจน์ทราบที่รัดกุม เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริสุทธิ์ที่อาจถูกกลั่นแกล้ง”
พ.ต.ต.สุริยา เผยว่า เมื่อวันที่ 9 ต.ค.68 สำนักงาน ป.ป.ส. โดยชุดปฏิบัติการอินทรีย์ 19-69 (ชป.1 และ ชป.2 (ปพ.)) ได้เข้าดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนผ่านสายด่วน ป.ป.ส. 1386 กรณีได้รับแจ้งว่ามีบุคคลพฤติการณ์เสพและค้ายาเสพติด ณ อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในซอยรามอินทรา 21 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าข้อมูลที่พักและบุคคลที่ถูกร้องเรียนไม่ตรงกับความเป็นจริง โดยเจ้าของห้องพัก ณ ที่อยู่ดังกล่าว ยืนยันว่าตนเป็นผู้พักอาศัยและไม่รู้จักบุคคลตามที่ถูกร้องเรียนแต่อย่างใด เพื่อพิสูจน์ทราบให้สิ้นข้อสงสัย ชุดปฏิบัติการจึงได้ประสานไปยังสถานที่ทำงานของบุคคลที่ถูกร้องเรียน ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้แสดงความบริสุทธิ์ใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยได้เดินทางเข้ามาพบเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน ป.ป.ส. (ทุ่งสองห้อง) ด้วยตนเอง พร้อมทั้งชี้แจงว่า ตนเชื่อว่าการร้องเรียนครั้งนี้เกิดจากการถูกกลั่นแกล้ง เนื่องจากเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับบุคคลอื่นมาก่อน และเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ ได้สมัครใจให้เจ้าหน้าที่ตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในร่างกาย ซึ่งผลการตรวจปรากฏว่า "ไม่พบสารเสพติด"
เลขาธิการ ป.ป.ส. ย้ำว่า กรณีนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของกระบวนการทำงานของเรา เราขอขอบคุณประชาชนสำหรับทุกเบาะแสที่แจ้งเข้ามา และขอยืนยันว่าเราจะดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความระมัดระวังเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ในขณะเดียวกัน ขอเน้นย้ำและแจ้งเตือนอย่างจริงจังว่า การใช้ช่องทางร้องเรียนเพื่อกลั่นแกล้งผู้อื่น ถือเป็นการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน ซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาทได้อีกด้วย สำนักงาน ป.ป.ส. มุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมที่ปลอดภัยบนพื้นฐานของความยุติธรรม และจะปกป้องสิทธิของผู้บริสุทธิ์อย่างเต็มที่