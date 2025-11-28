ป.ป.ส. ชี้แจง! คลิปยาเสพติดลอยน้ำท่วมที่แท้ "อาหารนกเอี้ยง"

ป.ป.ส. ยืนยันหลังตรวจสอบคลิปยาเม็ดสีชมพูลอยน้ำท่วมใหญ่ ย้ำไม่ใช่ยาเสพติด แต่เป็น 'อาหารนกเอี้ยง' ที่ผู้ใช้โซเชียลทำคอนเทนต์หวังยอดวิว พร้อมขอประชาชนตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์ ชี้เหตุเกิดที่นครศรีธรรมราช ไม่ใช่หาดใหญ่ สงขลา
จากกรณีที่มีคลิปวิดีโอถูกเผยแพร่ไปอย่างกว้างขวางในสื่อสังคมออนไลน์ แสดงภาพน้ำท่วมและมีเม็ดยาเล็กๆ สีชมพูลอยอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการเข้าใจผิดและมีการส่งต่อข้อมูลว่าเม็ดดังกล่าวนั้นคือยาเสพติดที่ลอยมากับน้ำในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ล่าสุด วันนี้ (28 พ.ย.) มีรายงานว่า พ.ต.ต. สุริยา สิงหกมล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้ออกมาแถลงชี้แจงถึงข้อเท็จจริงทั้งหมดเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชน จากการตรวจสอบของสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 9 ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ พบว่าคลิปต้นทางถูกเผยแพร่เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2568 โดยผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กรายหนึ่ง ซึ่งเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าหน้าที่ได้ติดต่อสอบถามบุคคลดังกล่าว ซึ่งได้ยอมรับว่าเป็นผู้จัดทำคลิปวิดีโอขึ้นมาเพื่อ สร้างคอนเทนต์และหวังยอดผู้ชม เท่านั้น เม็ดสีชมพูที่ปรากฏในคลิปวิดีโอ ไม่ใช่ยาเสพติดแต่อย่างใด แต่เป็น "อาหารนกเอี้ยง"
สถานที่ถ่ายทำคือบริเวณซอยบุญพา ตลาดหัวอิฐ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในวันเดียวกัน ไม่ใช่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ตามที่ถูกแชร์และเข้าใจผิด
พ.ต.ต.สุริยา กล่าวว่า เหตุการณ์นี้ถือเป็นตัวอย่างของการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนบนสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งอาจนำไปสู่การสร้างความสับสนและความวิตกกังวลให้กับประชาชนโดยไม่จำเป็น พร้อมขอความร่วมมือจากสาธารณชนให้ ตรวจสอบข้อมูลและแหล่งที่มาก่อนที่จะทำการแชร์ต่อ
เลขาธิการ ป.ป.ส. ย้ำว่าหน่วยงานรัฐยังคงเดินหน้าตามนโยบายรัฐบาลอย่างเต็มที่ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมถึงการสืบสวน ติดตาม เฝ้าระวัง และการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่ประชาชนในทุกพื้นที่
หากประชาชนพบเบาะแสยาเสพติด หรือข้อมูลต้องสงสัย สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง