ว่อนโซเชียล! คลิปอ้าง “ยาบ้าลอยน้ำท่วม” เขต 8 หาดใหญ่สุดท้ายแค่ทำคอนเทนต์ ป.ป.ส. ยันเป็นเม็ดอาหารนก

ภาพแชร์สะพัดโซเชียล อ้างพบ “ยาบ้าลอยน้ำ” ช่วงอุทกภัยชายแดนใต้ ป.ป.ส. เข้าตรวจสอบสรุปไม่ใช่ยาเสพติด แต่เป็นอาหารนกเอี้ยง เจ้าของคลิปรับทำคอนเทนต์หวังยอดวิว
วันนึ้( 28 พ.ย. ) จากกรณีเพจเฟซบุ๊ก ข่าวฟาสบุ๊ค 0.1 เผยแพร่ภาพและคลิปวิดีโอลักษณะวัตถุคล้ายเม็ดยาเสพติดจำนวนมากลอยมากับน้ำท่วม พร้อมข้อความอ้างว่า “เขต 8 หาดใหญ่ พบเหมือนยาบ้าลอยเกลื่อน” สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างในโลกออนไลน์ และทำให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่
ต่อมา พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ชี้แจงความชัดเจนหลังได้รับรายงานตรวจสอบจากสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 9 และหน่วยงานในพื้นที่ พบว่าคลิปดังกล่าวไม่ใช่เหตุเกิดใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อย่างที่เข้าใจกัน แต่เป็นเหตุในบริเวณซอยบุญพา ตลาดหัวอิฐ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
จากการตรวจสอบตัวบุคคลผู้เผยแพร่คลิปบนเฟซบุ๊ก เจ้าตัวยอมรับว่าเป็นผู้จัดทำคลิปขึ้นเพื่อสร้างคอนเทนต์เรียกยอดผู้ชม โดยวัตถุที่ลอยอยู่ในน้ำไม่ใช่ยาเสพติด แต่เป็น เม็ดอาหารนกเอี้ยง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่อย่างใด
เลขาธิการ ป.ป.ส. ระบุว่า กรณีนี้เป็นตัวอย่างสำคัญของข้อมูลบิดเบือนบนสื่อออนไลน์ที่อาจสร้างความตื่นตระหนกแก่สังคมโดยไม่จำเป็น พร้อมขอความร่วมมือประชาชนตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนแชร์ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดผ่านสายด่วน ป.ป.ส. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งนี้ ป.ป.ส. ยืนยันว่าหน่วยงานรัฐยังคงเดินหน้าปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มงวด ทั้งด้านการสืบสวน ติดตาม และเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อสร้างความปลอดภัยและเชื่อมั่นแก่ประชาชนในทุกพื้นที่