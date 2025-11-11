ไม่รอด "จ่าทหารเรือ" ค้ายาเสพติด ยึดไอซ์ของกลาง เจอโทษหนัก

MGR Online - ป.ป.ส. ลุยไม่เลี้ยง! บุกจับกุม "จ่าทหารเรือ" ค้ายาเสพติด คาฐานทัพฯ ย้ำนโยบายรัฐบาล ไม่มีข้อยกเว้น สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐนอกรีต
วันนี้ (11 พ.ย.) จากกรณี สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เดินหน้ากวาดล้างเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปพัวพันกับยาเสพติดอย่างจริงจัง ตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของ พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. ที่เน้นย้ำ ไม่มีข้อยกเว้นสำหรับผู้กระทำผิด โดยล่าสุดได้ประสานกำลังกับหน่วยงานต้นสังกัด เข้าจับกุมเจ้าหน้าที่ทหารเรือหลังได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านสายด่วน 1386 ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด "ท่านแจ้ง เราจับ"
ล่าสุด เมื่อวันที่ 10 พ.ย.68 ที่ผ่านมา ชุดปฏิบัติการพิเศษ ป.ป.ส. ได้บูรณาการร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ฐานทัพเรือกรุงเทพ (ศป.ปส.ฐท.กท.) เข้าจับกุม จ่าเอก เอ (นามสมมติ) พร้อมของกลาง ไอซ์ น้ำหนักประมาณ 3.39 กรัม โดยเข้าจับกุมภายในฐานทัพเรือกรุงเทพฯ ต่อเนื่องถึงห้องพักในเขตบางกอกใหญ่
การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากข้อร้องเรียนผ่านสายด่วน ป.ป.ส. 1386 ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด "ท่านแจ้ง เราจับ" ว่า จ่าเอก เอ (นามสมมติ) มีพฤติการณ์ค้าและเสพยาเสพติดในพื้นที่ เบื้องต้นผู้ต้องหาถูกแจ้งข้อหา "การมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 (ไอซ์) และ การเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยผิดกฎหมาย" แต่ไม่ให้ความร่วมมือในการขยายผลถึงเครือข่ายยาเสพติดรายอื่น เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำผิด เป็นสิ่งที่สำนักงาน ป.ป.ส. ให้ความสำคัญสูงสุด โดยจากสถิติเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 7 พ.ย.68 มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาทั้งสิ้น 32 เรื่อง และได้ดำเนินการไปแล้วถึง 23 เรื่อง ซึ่งนำไปสู่การสืบสวนและจับกุมเจ้าหน้าที่จากหลากหลายหน่วยงาน
ด้าน พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวเน้นย้ำว่า เจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปพัวพันกับยาเสพติด ถือเป็นการทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนและองค์กร ป.ป.ส. มีแนวทางชัดเจนคือ ไม่มีข้อยกเว้น สำหรับผู้กระทำผิด ไม่ว่าจะเป็นใครหรือมีตำแหน่งใด ป.ป.ส. จะทำงานบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงาน และดำเนินการอย่างลงโทษอย่างเด็ดขาด หากประชาชนพบเบาะแสการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. 1386 ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด "ท่านแจ้ง เราจับ"