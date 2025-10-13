ยึดทรัพย์ "รถยนต์-โฉนดที่ดิน-กระบือ-พระเครื่อง" พ่อค้ายาเสพติด มูลค่ากว่า 10 ล.

MGR Online - เลขาธิการ ป.ป.ส. เดินหน้านโยบาย “ผู้ค้ายาเสพติดคือศัตรูของชาติ” ยึดทรัพย์ผู้ต้องหามูลค่ากว่า 10 ล้านบาท คาดทรัพย์สินอาจเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด
วันนี้ (13 ต.ค.) พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. เปิดเผยถึงการเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหายาเสพติด ตามนโยบายที่ให้ไว้เมื่อครั้งรับตำแหน่ง วันที่ 1 ต.ค.68 และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยย้ำ ว่า ตามนโยบายของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับชุมชน โดยเฉพาะนโยบายการปราบปรามยาเสพติดต้องมีความเด็ดขาด รัฐบาลนี้เป็นศัตรูกับผู้ค้าและผู้ผลิตยาเสพติด พร้อมยกระดับการจัดการปัญหายาเสพติดให้ครบทุกมิติ
พ.ต.ต.สุริยา เผยว่า เมื่อวันที่ 12 ต.ค.ที่ผ่านมา สำนักงาน ปปส.ภาค 4 พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจค้นและยึดทรัพย์สินตามหมายค้นศาลจังหวัดมหาสารคาม ที่ ค374/2568 และหมายจับศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 650/2568 ในคดีผู้ต้องหา ชื่อ สุรสิทธิ์ (สงวนนามสกุล) ณ บ้านแห่งหนึ่ง หมู่ที่ 14 ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
พ.ต.ต.สุริยา เผยอีกว่า จากการตรวจค้น เจ้าหน้าที่ได้ยึดทรัพย์สินซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่มีอยู่หรือได้มาเกินกว่าฐานะการประกอบอาชีพที่สุจริต และอาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด ประกอบด้วย รถยนต์ ยี่ห้อ ISUZU จำนวน 2 คัน , โฉนดที่ดิน จำนวน 3 แปลง , กระบือ จำนวน 15 ตัว , รถจักรยานไฟฟ้า จำนวน 1 คัน , ลำโพงบลูทูธ ยี่ห้อ JBL จำนวน 1 เครื่อง , เงินสด จำนวน 17,700 บาท และ พระเครื่อง จำนวน 21 องค์ มูลค่าทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น ประมาณ 10,000,000 บาท
"สำนักงาน ปปส. ภาค 4 จะเสนอเรื่องต่อเลขาธิการ ป.ป.ส. เพื่อพิจารณาออกคำสั่งตรวจสอบทรัพย์สินตามกฎหมายต่อไป และจะสืบสวนขยายผลเพื่อจับกุมผู้เกี่ยวข้องและผู้อยู่เบื้องหลังเครือข่าย พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด" เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าว
พ.ต.ต.สุริยา กล่าวย้ำว่า สำนักงาน ป.ป.ส. ให้ความสำคัญกับนโยบายที่ชัดเจนว่า ผู้ค้ายาเสพติดเป็นศัตรูของชาติ และจะใช้มาตรการทั้งทางอาญาและการยึดทรัพย์เพื่อตัดวงจรและทำลายเครือข่ายค้ายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง มุ่งการสืบสวนขยายผลเพื่อให้ได้ตัวการ และผู้อยู่เบื้องหลัง เพื่อลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ตลอดจนเพื่อนำไปสู่ความปลอดภัยของประชาชนและสังคม พร้อมย้ำ 1386 ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด