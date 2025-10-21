จับเจ้าหน้าที่ อบต. เสพยา-ตรวจฉี่ม่วง พิรุธเตรียมสลับขวดหวังตบตา

MGR Online - เลขาธิการ ป.ป.ส. ลุยจับ จนท.รัฐ เสพยา 1 ราย หลังได้รับแจ้งสายด่วน 1386 เจอพิรุธซ่อนขวดฉี่หวังตบตา สารภาพและสมัครใจเข้ารับการบำบัด
วันนี้ (21 ต.ค.) พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. เปิดเผยถึงการเดินหน้าปฏิบัติการ 1386 ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด "ท่านแจ้ง เราจับ” อย่างจริงจังและไม่มีข้อยกเว้น โดยล่าสุดได้สั่งการให้ ปปส. ภาค 4 เข้าตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน จ.ร้อยเอ็ด หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
พ.ต.ต.สุริยา เปิดเผยว่า กรณีนี้เป็นเครื่องยืนยันที่ชัดเจนว่า เราจะไม่ละเว้นหรือปล่อยให้เจ้าหน้าที่รัฐคนใดเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยเด็ดขาด เพราะนอกจากจะผิดกฎหมายแล้ว ยังทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานภาครัฐ สายด่วน 1386 คือ การที่ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสได้ทุกเรื่อง และเราพร้อมที่จะตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา ไม่ว่าผู้ถูกกล่าวหาจะเป็นใครก็ตาม เพื่อเป็นที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด สามารถลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วน และทันท่วงที
พ.ต.ต.สุริยา เผยว่า ปฏิบัติการครั้งนี้ สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 20 ต.ค.ที่ผ่านมา สำนักงาน ป.ป.ส. ได้รับเรื่องร้องเรียน แจ้งว่า เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น อบต. แห่งหนึ่ง มีพฤติการณ์เสพยาบ้าและไอซ์ นายคณิศร ภาพีรนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส. ภาค 4 จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการทันที โดยได้ประสานงานกับ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด (ศอ.ปส.จ.ร้อยเอ็ด) และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอธวัชบุรี (ศป.ปส.อ.ธวัชบุรี) เข้าพบผู้บริหารหน่วยงานต้นสังกัด ใน อ.ธวัชบุรี เพื่อขอเข้าตรวจสอบเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ณ ที่ทำการ
"ทั้งนี้ พบพฤติการณ์ตบตาเจ้าหน้าที่ โดยพยายามซุกซ่อนขวดบรรจุปัสสาวะที่เตรียมไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจ แต่เจ้าหน้าที่สังเกตเห็นพิรุธ จึงให้ทำการเก็บปัสสาวะใหม่ และควบคุมอย่างใกล้ชิด ผลจากการปฏิบัติการ สามารถจับกุมเจ้าหน้าที่รัฐ 1 ราย ตรวจพบสารเสพติด (เมทแอมเฟตามีน) ในปัสสาวะ ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพและสมัครใจเข้ารับการบำบัด จากนั้น ชุดปฏิบัติการได้ทำการสอบสวนเพื่อขยายผลเพิ่มเติมหาแหล่งที่ซื้อ และผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และได้ส่งตัวให้ ศป.ปส.อ.ธวัชบุรี เพื่อนำตัวไปบำบัดรักษาฟื้นฟูต่อไป" เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าว
ทั้งนี้ ผู้บริหารหน่วยงานต้นสังกัด ได้กล่าวชื่นชมการทำงานที่รวดเร็วของ ป.ป.ส. และยืนยันว่าจะไม่มีการละเว้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในองค์กร
ในตอนท้าย เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้กล่าวย้ำว่า ขอขอบคุณหน่วยงาน ที่ให้ความร่วมมือและมีนโยบายที่ชัดเจนในการต่อต้านยาเสพติด และขอขอบคุณประชาชนผู้แจ้งเบาะแสที่ทำให้เราสามารถขจัดเจ้าหน้าที่รัฐที่พฤติตนไม่เหมาะสม ขอให้เชื่อมั่นว่าเราจะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยเพื่อบบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง