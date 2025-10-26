จับ จนท.รัฐกองทัพอากาศ ตรวจฉี่ม่วง พร้อมยึดของกลางยาบ้า

MGR Online - เลขาธิการ ป.ป.ส. เดินหน้าเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐ กองทัพอากาศ พัวพันยาเสพติด พร้อมของกลางยาบ้า ยืนยันไม่ละเว้นผู้กระทำผิด ส่งดำเนินคดี
วันนี้ (26 ต.ค.) พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. เผยผลการปฏิบัติการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกองทัพอากาศ ร่วมกับบุคคลภายนอกมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหา 2 ราย พร้อมของกลางยาบ้ารวม 54 เม็ด และผลตรวจปัสสาวะของทั้ง 2 ราย พบสารเสพติดในร่างกาย
พ.ต.ต.สุริยา เผยว่า จากการสืบสวนพบว่า เจ้าหน้าที่รัฐรายดังกล่าวมีพฤติการณ์นำยาเสพติดมาจำหน่ายให้กับพลทหารในพื้นที่ ต่อมา เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ (ศอ.ปส.ทอ.) และทหารสารวัตร กองบิน 1 เข้าจับกุมผู้ต้องหาชาย 1 ราย ซึ่งเป็นข้าราชการกองทัพอากาศ พร้อมของกลางยาบ้า 3 เม็ด ภายในรถยนต์ส่วนตัว ขณะมาให้ปากคำที่สำนักงาน ป.ป.ส. (ทุ่งสองห้อง) จากนั้นได้เชิญ นางอมรรัตน์ฯ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ปากคำ ผลตรวจปัสสาวะของทั้ง 2 รายปรากฏผลเป็นบวก จึงแจ้งข้อกล่าวหา “เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า)” แก่ผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย
"รวมถึง จากการขยายผลตรวจค้นเพิ่มเติมในพื้นที่ จ.นครราชสีมา พบยาเสพติดประเภทยาบ้าอีก 51 เม็ด จึงแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม “มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและแพร่กระจายในหมู่ประชาชน” และภายหลังจากนี้ เจ้าหน้าที่จะส่งผู้ต้องหาทั้ง 2 รายพร้อมของกลางให้พนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป"
พ.ต.ต.สุริยา กล่าวว่า จะดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยไม่ละเว้น โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำผิด ถือเป็นความผิดร้ายแรง ต้องถูกดำเนินคดีทั้งทางอาญาและทางวินัย ซึ่งในกรณีนี้ หน่วยต้นสังกัดได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง และปลดออกจากราชการไว้ก่อนระหว่างสอบสวน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและสร้างบรรทัดฐานที่ชัดเจน
สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ยืนยันเจตนารมณ์ในการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชน หากพบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้อง สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 — “ท่านแจ้ง เราจับ” ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด