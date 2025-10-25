ขยายผลตรวจค้นบ้านพักเครือข่ายยาเสพติด จ.สระบุรี ยีดทรัพย์ 3.5 ล้านบาท

MGR Online - เลขาธิการ ป.ป.ส. สั่งการขยายผลทุกคดีเกี่ยวข้องยาเสพติด บุกค้นบ้านพักเครือข่าย ยีดทรัพย์ต้องสงสัย 3.5 ล้านบาท ตรวจสอบและตัดวงจรผลประโยชน์
วันนี้ (25 ต.ค.) พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ส. ให้ความสำคัญกับการสืบสวนขยายผลทางการเงินและการยึดทรัพย์สินของผู้ค้ายาเสพติด เพื่อให้ขบวนการยาเสพติดสูญเสียผลประโยชน์ และถือเป็นการตัดวงจรยาเสพติด โดย นายทิพเมษฐ์ สังขวรรณะ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส.ภาค 1 มอบหมายให้ น.ส.ศศิรัศมิ์ นามวงษ์ ผู้อำนวยการส่วนบังคับใช้กฎหมาย ปปส. ภาค 1 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก กก.3 บก.ปส.2 และ สภ.บ้านหมอ นำหมายค้นของศาลจังหวัดสระบุรี เข้าตรวจค้นบ้านพักของเครือข่ายผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
พ.ต.ต.สุริยา เผยว่า จากการตรวจค้นบ้านเป้าหมายจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1. บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ 10 ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย แต่ตรวจยึดทรัพย์สินต้องสงสัยเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดยาเสพติด ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ 1 งาน มูลค่าประมาณ 2 ล้านบาท และ 2. บ้านเลขที่ 122 หมู่ 10 ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย แต่ตรวจยึดทรัพย์สินต้องสงสัยเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดยาเสพติด ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เนื้อที่ประมาณ 2 งาน มูลค่าประมาณ 1.5 ล้านบาท รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดทั้งสิ้น ประมาณ 3.5 ล้านบาท โดยทรัพย์สินทั้งหมดอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
“การตรวจค้นครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องจากกรณีเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 68 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปส.2 ได้จับกุม นายสุนัน เมฆา กับพวกรวม 3 คน พร้อมของกลาง ยาบ้าจำนวน 2,000,000 เม็ด ในพื้นที่ อ.หนองแค จ.สระบุรี ซึ่งจากการสืบสวนขยายผลพบว่าผู้ต้องหามีทรัพย์สินต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จึงดำเนินการยึดอายัดตามกฎหมาย”