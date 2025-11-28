ก.ตร.เห็นชอบแต่งตั้งนายพลนอกวาระ “กฤษฎา” คนสนิทอนุทิน ขึ้นผู้ช่วย ผบ.ตร. “พิเชษฐ” ขึ้นเป็นผบช.กมค.

ผบ.ตร.เป็นประธานการประชุมก.ตร.เห็นชอบแต่งตั้งนายพลตำรวจนอกวาระ แทนตำแหน่งว่าง 6 เก้าอี้ โยก “ธนพล” สลับเป็นรองจเรฯ ดัน “กฤษฎา” คนสนิทอนุทิน อาวุโสอันดับ 1 ขึ้นผู้ช่วยผบ.ตร. “พิเชษฐ” ขึ้นเป็นผบช.กมค.พร้อมขยับแต่งตั้งระดับรองผบช.-ผบก. หลายตำแหน่ง
วันนี้ (28 พ.ย.) เมื่อเวลา 09.00 น. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร ครั้งที่ 11/2568 โดยมีวาระแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับผู้ช่วย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ช่วย ผบ.ตร.) และรองจเรตำรวจแห่งชาติ (รอง จตช.) ถึง ผู้บังคับการ (ผบก.) นอกวาะประจำปีทดแทนตำแหน่งว่าง 6 ตำแหน่ง ได้แก่ พล.ต.ท.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต รองจเรตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ต.วัชรินทร์ พูสิทธิ์ รองจเรตำรวจ พล.ต.ต.นิรันดร์ ทองฤทธิ์ ผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3 หรือ ผบก.ศพฐ.3 สมัครใจเข้าโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล หรือ เออร์ลี่รีไทร์ ผบก.ภ.จ.ร้อยเอ็ด โอนไปยังหน่วยงานอื่น ผบก.กองอัตรรากำลัง ลาออกจากราชการ โดยใช้เวลาประชุมประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที
มีรายงานว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง พล.ต.ท.ธนพล ศรีโสภา ผู้ช่วย ผบ.ตร. สลับเป็นรองจตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.กฤษฎา กาญจนอลงกรณ์ ผบช.กมค. นรต.รุ่น 47 อาวุโสอันดับ1 คนสนิทนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ขึ้นเป็น ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน รอง ผบช.ภ.5 อาวุโสอันดับ1 เลื่อนเป็น ผบช.กมค. พล.ต.ต.กานพงษ์ ชัยรุ่งเรือง รอง ผบช.ศ. โยกเป็นรองจเรตำรวจ พล.ต.ต.ฐากูร นิ่มสมบุญ รองผบช.สตส. เป็นรองผบช.สทส. พล.ต.ต.นพดล กรึงไกร รองผบช.ภ.5 (กลุ่มสายงานป้องกันปราบปรามและกลุ่มสายงานบริหาร เป็นรองผบช.ภ.5 (กลุ่มสายงานสืบสวนสอบสวนและกลุ่มสายงานบริหาร)
พล.ต.ต.อนุสรณ์ พัฒนถาบุตร รองผบช.สทส. เลื่อนเป็นรองผบช.ภ.5 พล.ต.ต.หญิงกิดานันท์ คมขำ ผบก.ตส.1 เลื่อนเป็นรองผบช.สตส. พล.ต.ต.นนท์วินิจ เจริญนวชัย ผบก.กองการสอบ เลื่อนเป็นรอง ผบช.ศ. พล.ต.ต.กรีธา ตันคณารัตน์ ประจำ (สบ6) บช.ก. โยกเป็นผบก.กองอัตรากำลัง พล.ต.ต.หญิง พิรมย์รัตน์ ดอนนนท์ ผบก.ประจำ สตส. โยกเป็น ผบก.ตส.1
พ.ต.อ.ชีวิณ เนื่องจำนงค์ รอง ผบก.ศฝร.ภ.2 เลื่อนเป็น ผบก.กองการสอบ พ.ต.อ.พิชัย กิระวานิช รอง ผบก.ภ.จ.สงขลา เลื่อนเป็นผบก.กค.ภ.8 พ.ต.อ.หญิง พิฐชญาณ์ จิรัญญ์โรจน์ นวท.(สบ5) ศพฐ.7 เลื่อนเป็น ผบก.ศพฐ.3) พ.ต.อ.หญิง วิภาวรรณ เจริญมณีเวช รองผบก.ตส.1 เลื่อนเป็น ผบก.ประจำสตส. พ.ต.อ.วุฒิชัย จันโทภาส รองผบก.ภ.จว.หนองคาย เลื่อนเป็น ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด และพ.ต.อ.อรุณ วชิรศรีสุกัญยา รองผบก.ปทส. เป็น ประจำ (สบ6) บช.ก.