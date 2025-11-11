"พล.ต.อ.เอก" ยัน ก.ตร.ไม่ใช่เครื่องมือ ผบ.ตร. หลัง "โจ๊ก" โวย 2 มาตรฐาน ชี้ขั้นตอนวินัยต่างกันตามอำนาจผู้สั่งลงโทษ

"พล.ต.อ.เอก" ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ ยืนยัน ก.ตร.ไม่ใช่เครื่องมือของ ผบ.ตร. ปม “บิ๊กโจ๊ก” กล่าวหา 2 มาตรฐาน ชี้ขั้นตอนวินัยต่างกันตามอำนาจผู้สั่งลงโทษ ย้ำสุดท้ายศาลปกครองสูงสุดชี้ขาด พร้อมหนุน “เชือดไก่ให้ลิงดู” ปราบคนทำผิดเด็ดขาด
วันนี้ (11 พ.ย.) พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์ ก.ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวถึงกรณี พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีต รอง ผบ.ตร.แฉองค์สีกากีเกี่ยวข้องสแกมเมอร์และไม่ได้รับความเป็นธรรมในการดำเนินการทางวินัยจาก ผบ.ตร.และก.ตร.ว่า ขอปฏิเสธอย่างหนักแน่นว่า ไม่ได้ถูกใครครอบงำหรือสั่งการ ก.ตร.ไม่ได้เป็นเครื่องมือของ ผบ.ตร.ประเด็นเรื่อง 2 มาตรฐาน ขั้นตอนการดำเนินคดีอาญาและวินัย สถานะพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ และ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ แตกต่างกัน เนื่องจากผู้มีอำนาจสั่งลงโทษ รอง ผบ.ตร. คือ ผบ.ตร. แต่ผู้มีอำนาจสั่งลงโทษ ผบ.ตร. คือ นายกรัฐมนตรี ส่วนในคดีอาญากรณี พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ ถูกส่งไปป.ป.ช. ตั้งแต่แรก กรณีของ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ ตำรวจสอบสวนเองเบื้องต้น และออกหมายจับ
พล.ต.อ. เอก กล่าวว่ากรณี พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ ยังไม่ได้มีการ "ชี้มูล" ความผิดทางวินัยจาก ก.ร.ต.ร. ตามที่สังคมเข้าใจ แต่เป็นเพียงมติให้แจ้งข้อกล่าวหา ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาต้องมาชี้แจงตามกระบวนการก่อน ส่วนเอกสารร้องเรียนที่ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ ส่งมามีการดำเนินการตรวจสอบแล้ว แต่เป็นไปอย่างล่าช้าจริง เนื่องจากมีการเปลี่ยนประธานคณะกรรมการตรวจสอบถึง 4 คน
พล.ต.อ. เอก ยืนยันว่า การตัดสินสุดท้ายในคดีวินัยจะอยู่ที่ คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ซึ่งหาก พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ ไม่มีความผิดจริง สามารถทวงสิทธิ์และฟ้องร้องเอาคืนผู้ที่กลั่นแกล้งได้ทั้งหมด ซึ่งในเรื่องนี้ตนเองและพล.ต.อ.วินัย ทองสอง ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิและนายกสมาคมตำรวจเห็นตรงกันว่า เพื่อให้องค์กรตำรวจดีขึ้น ผู้มีอำนาจต้องกล้าที่จะ "เชือดไก่ให้ลิงดู" และจัดการผู้กระทำผิดอย่างจริงจังและเด็ดขาด