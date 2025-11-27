ผบ.ตร.ถกจัด “โผนายพล” นอกวาระ ชงเข้า ก.ตร.เคาะพรุ่งนี้

ผบ.ตร. ประชุมคณะคัดเลือกแต่งตั้งนายพลตำรวจนอกวาระ แทนตำแหน่งว่าง 6 เก้าอี้ โยก “ธนพล” สลับเป็นรองจเรฯ ดัน “กฤษฎา” อาวุโสอันดับ 1 ขึ้นผู้ช่วยผบ.ตร. พร้อมขยับแต่งตั้งระดับรองผบช.-ผบก. หลายตำแหน่ง ก่อนชงเข้าที่ประชุม ก.ตร. พรุ่งนี้
วันนี้ (27 พ.ค.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการตำรวจ ที่มีรองผบ.ตร. จเรตำรวจแห่งชาติ และตัวแทนจากสำนักงานก.พ. เป็นคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจ ให้ดำรงตำแหน่งระดับ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ รอง จตช. ลงมาถึง ผบก. นอกวาระประจำปี ทดแทน ที่ว่าง 6 ตำแหน่ง ได้แก่ พล.ต.ท.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต รองจเรตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ต.วัชรินทร์ พูสิทธิ์ รองจเรตำรวจ พล.ต.ต.นิรันดร์ ทองฤทธิ์ ผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3 หรือ ผบก.ศพฐ.3 สมัครใจเข้าโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล หรือ เออร์ลี่รีไทร์ ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด โอนไปยังหน่วยงานอื่น ผบก.อต. ลาออกจากราชการ ก่อนนำรายชื่อเข้าที่ประชุม ก.ตร.ในวันที่ 28 พ.ย. เวลา 09.00 น.
มีรายงานว่าคณะกรรมการคัดเลือกได้พิจารณาโยกพล.ต.ท.ธนพล ศรีโสภา ผู้ช่วยผบ.ตร. เป็นรองจตำรวจแห่งชาติ ขยับ พล.ต.ท.กฤษฎา กาญจนอลงกรณ์ ผบช.กมค. นรต.รุ่น 47 อาวุโสอันดับ 1 ขึ้นเป็น ผู้ช่วย ผบ.ตร. เลื่อนพล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน รอง ผบช.ภ.5 อาวุโสอันดับ 1 เป็นผบช.กมค. โยกพล.ต.ต.กานพงษ์ ชัยรุ่งเรือง รอง ผบช.ศ. เป็นรองจเรตำรวจ พล.ต.ต.ฐากูร นิ่มสมบุญ รอง ผบช.สตส. เป็นรอง ผบช.สทส. พล.ต.ต.นพดล กรึงไกร รองผบช.ภ.5 (กลุ่มสายงานป้องกันปราบปรามและกลุ่มสายงานบริหาร) เป็นรองผบช.ภ.5 (กลุ่มสายงานสืบสวนสอบสวนและกลุ่มสายงานบริหาร) พล.ต.ต.อนุสรณ์ พัฒนถาบุตร รอง ผบช.สทส. เป็นรอง ผบช.ภ.5
พล.ต.ต.หญิงกิดานันท์ คมขำ ผบก.ตส.1 อาวุโสอันดับ1 เป็นรองผบช.สตส. พล.ต.ต.นนท์วินิจ เจริญนวชัย ผบก.กองการสอบ เป็นรอง ผบช.ศ. พล.ต.ต.กรีธา ตันคณารัตน์ ประจำ(สบ6)บช.ก. เป็นผบก.อต. พล.ต.ต.หญิง พิรมย์รัตน์ ดอนนนท์ ผบก.ประจำสตส.เป็น ผบก.ตส.1 พ.ต.อ.ชีวิณ เนืองจำนงค์ รอง ผบก.ศฝร.ภ.2 เป็น ผบก.กองการสอบ
พ.ต.อ.พิชัย กิระวานิช รอง ผบก.ภ.จ.สงขลา เลื่อนเป็นผบก.กค.ภ.8 พ.ต.อ.หญิง พิฐชญาณ์ จิรัญญ์โรจน์ นวท.(สบ5) ศพฐ.7 เป็น ผบก.ศพฐ.3 พ.ต.อ.หญิง วิภาวรรณ เจริญมณีเวช รอง ผบก.ตส.1 เป็น ผบก.ประจำสตส. พ.ต.อ.วุฒิชัย จันโทภาส รอง ผบก.ภ.จ.หนองคาย เป็น ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด พ.ต.อ.อรุณ วชิรศรีสุกัญยา รองผบก.ปทส. เป็น ประจำ (สบ 6) บช.ก.