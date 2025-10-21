ปทส.รวบ 5 เจ้าของร้านเชียงกงบางบอน ปล่อยน้ำมันเครื่องลงคลองส่งกลิ่นเหม็น-ทำลายระบบนิเวศน์

ตำรวจ ปทส.เปิดปฏิบัติการ STOP POLLUTION THE SERIES 4 ปิดซอยเขย่าเชียงกงบางบอน รวบ 5 เจ้าของร้านปล่อยน้ำมันเครื่องลงคลองส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้าน-ทำลายระบบนิเวศน์
วันนี้ (21 ต.ค.) พล.ต.ต.เอนก เตาสุภาพ ผบก.ปทส.สั่งการ พ.ต.อ.อรุณ วชิรศรีสุกัญยา รอง ผบก.ปทส. พ.ต.อ.สมบัติ มาลัย รรท. ผกก.1 บก.ปทส, พ.ต.ท.กษิดิ์เดช เจริญลาภ รอง ผกก.1 บก.ปทส. พ.ต.ท.ธานุพันธ์ สุระสะ , พ.ต.ท.สรัล ยศพลพิเนต , พ.ต.ต.วัชระ บุดดีคำ สว.กก.1 บก.ปทส.และ พ.ต.ท.ไพรวรรณ ตั้นหลก สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปทส. นำกำลังเปิดปฏิบัติการ "STOP POLLUTION THE SERIES 4 ปิดซอยเขย่าเชียงกงบางบอน"จับกุม นายมณฑลฯ อายุ 40 ปี,
นายวิชชัยฯ อายุ 44 ปี,นายประยงค์ฯ อายุ 52 ปี,นายสถาพรฯ อายุ 49 ปี,นายศักดาฯ อายุ 54 ปี เจ้าของร้านเชียงกงย่านบางบอนและแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาอีก 2 ราย ได้ภายในซอยเชียงกง ถนนเอกชัย แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กทม.
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับร้องเรียนจากประชาชนย่านบางบอนว่า ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากในซอยเชียงกง ถนนเอกชัย มีการนำเครื่องยนต์เก่ามาแยกอุปกรณ์ และรับซื้อขายอุปกรณ์ยานยนต์เก่า น้ำมันเครื่องที่เหลือทิ้งจากการประกอบการดังกล่าวส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนบริเวณใกล้เคียง และมีการปล่อยน้ำที่มีการปนเปื้อนของน้ำมันเครื่องลงในคลองบางบอน ซึ่งทำให้มีการปนเปื้อนของแหล่งน้ำ เพราะน้ำมันจะลอยปิดผิวน้ำ ทำลายระบบนิเวศทางน้ำ เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ และเป็นอันตรายกับสุขภาพกับประชาชน
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.1 บก.ปทส. เข้าทำการตรวจสอบภายในซอยเชียงกง พบว่ามีร้านเชียงกงอยู่หลายร้าน ซึ่งสถานที่ดังกล่าวประกอบการรับซื้อและแยกอุปกรณ์ยานยนต์เก่า เพื่อส่งขาย โดยภายในร้านมีน้ำมันเครื่องนองอยู่ที่พื้น ส่งกลิ่นเหม็น บางส่วนไหลออกสู่ภายนอก และไหลลงสู่คลองบางบอน ทำให้มีคราบน้ำมันเครื่องปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำ
จากการสอบถามเจ้าของร้านภายในซอยให้การว่า ช่วงฤดูฝนภายในซอยน้ำจะท่วมสูงไหลเข้ามาภายในร้าน ทำให้น้ำมันเครื่องที่นองอยู่บนพื้นภายในร้าน ไหลลงท่อระบายน้ำและลงไปในคลองบางบอน ทำให้น้ำมีการปนเปื้อนน้ำมันเครื่อง จากการตรวจสอบ ร้านรับซื้อ ขาย อะไหล่เครื่องยนต์เก่า จำนวน 5 ร้าน พบว่าไม่ได้ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงได้โดยแจ้งข้อหา “ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต” ก่อนนำตัวทั้งหมดส่ง พนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปทส. ดำเนินคดีต่อไป