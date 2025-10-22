นายกฯ "อนุทิน" ประชุมก.ตร.ครั้งแรก ไฟเขียวแต่งตั้งนายพลนอกวาระแทนตำแหน่งว่าง

นายกฯ อนุทิน เป็นประธานประชุม ก.ตร.ครั้งแรก ไฟเขียวแต่งตั้งนายพลนอกวาระ แทนตำแหน่งว่าง งดให้สัมภาษณ์หลังจบประชุม บอกให้ทางตำรวจแถลง
วันนี้ (22 ต.ค.) เมื่อเวลา 09.30 น. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร. เดินทางมาเป็นประธานการประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 9/2568 โดยมี พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะรองประธาน ก.ตร. พร้อมด้วยคณะกรรมการ ก.ตร. ให้การต้อนรับ และเนื่องจากเป็นการประชุม ก.ตร.ครั้งแรกในฐานะประธาน ก.ตร.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เดินตรวจแถวกองเกียรติยศ ก่อนเป็นประธานการประชุม ณ ห้อง ประชุมศรียานนท์ อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โดยก่อนเข้าประชุมนายกรัฐมนตรีได้เดินไปยืนบนแท่น เพื่อรับความเคารพจากกองเกียรติยศ พร้อมเดินตรวจแถวกองเกียรติยศ เนื่องจากเป็นการประชุมก.ตร.ครั้งแรก
ภายหลังการประชุมนานกว่า 1 ชั่วโมง นายอนุทิน ได้ออกจากห้องประชุมศรียานนท์ และได้พูดคุยกับพล.ต.อ.กิตติ์รัฐ และพล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ บริเวณห้องโถงอาคาร 1 อยู่หลายนาที ก่อนจะเดินทางกลับ ผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับผลการประชุม และมาตรการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ นายอนุทิน บอกว่า ให้ถามกับทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
จากนั้นผู้สื่อข่าวพยามสอบถามถึงประเด็นกรณีที่นางสาวแพทองธาร ชินวัตร หรือ "อิ๊งค์" อดีตนายกรัฐมนตรี ลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย แล้วหรือไม่ นายอนุทิน ตอบเพียงว่า ยัง ประชุมตั้งแต่เช้า
พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังการประชุม คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร. ว่า วันนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 9/2568 มีเรื่องเพื่อทราบตามระเบียบปฏิบัติประจำของการประชุมประจำเดือน แต่เรื่องที่สื่อมวลชนให้ความสนใจคือการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอก.ตร. เพื่อขอความเห็นชอบคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับผู้ช่วยผบ.ตร. และรองจเรตำรวจแห่งชาติ ลงมาถึงผู้บังคับการ นอกวาระประจำปี 2568 เนื่องจากมีเหตุผลความจำเป็นว่าข้าราชการ 3 ราย เข้าโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลรุ่นที่ 27 คือ พล.ต.ท.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต รองจเรตำรวจแห่งชาติ (รอง จตช.) ขณะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 (ผบช.ภ.7), พล.ต.ต.วัชรินทร์ พูสิทธิ์ รองจเรตำรวจ(รอง จตร.) ขณะดำรงตำแหน่งผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผบก.ปทส.) , และพล.ต.ต.นิรันดร์ ทองฤทธิ์ ผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3 (ผบก.ศพฐ.3) ซึ่งมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา ทำให้มีตำแหน่งว่างระดับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ช่วย ผบ.ตร.) 1 ตำแหน่ง, ผู้บัญชาการ (ผบช.) 1 ตำแหน่ง, รองผู้บัญชาการ (รอง ผบช. ) 1 ตำแหน่ง
โดย 3 ตำแหน่งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความเห็นว่าเป็นตำแหน่งสำคัญ หากไม่มีการคัดเลือกแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าวจะเกิดความเสียหายกับทางราชการ ก็เลยขอความเห็นชอบในการคัดเลือกแต่งตั้งนอกวาระ ซึ่งที่ประชุมก.ตร. ให้ความเห็นชอบ ลำดับต่อไปจะมีการคัดเลือกแต่งตั้งทดแทน โดยไม่มีตำแหน่งอื่นเพิ่มเติมหรือหมุนเวียนแต่อย่างใด
พล.ต.ท.ยิ่งยศ กล่าวด้วยว่า สำหรับตำแหน่งรองจเรตำรวจแห่งชาติ ทางจเรตำรวจแห่งชาติได้ชี้แจงในที่ประชุมว่างานของจเรตำรวจที่จะต้องตรวจสอบมีหลาย 1,000 เรื่อง รองจเรตำรวจแห่งชาติ มีหน้าที่ไปดูแลตรวจสอบงานที่จเรตำรวจแห่งชาติ มอบหมาย หากขาดไปการขับเคลื่อนคงจะมีปัญหา และเช่นเดียวกันกับผู้บังคับการพิสูจน์หลักฐาน การตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานหรือเหตุผลทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อประกอบสำนวนคดีหากไม่มีหัวหน้าหน่วยในการขับเคลื่อนหน่วยก็คงไม่ราบรื่น และมีหลายเหตุผล ที่ประชุมถกเถียงกันและเห็นตรงกันว่าเป็นตำแหน่งที่มีความจำเป็น
"สำหรับอดีตที่ไม่มีการแต่งตั้งนอกวาระ เนื่องจากการแต่งตั้งวาระปีที่ผ่านมา มีการแต่งตั้งล่าช้า ผู้ที่เข้าโครงการเออร์ลี่รีไทร์เดือนตุลาคมก็เข้าสู่กระบวนการแต่งตั้งในวาระปกติ ไม่มีผลกระทบแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่การแต่งตั้งเขาวงรอบปกติ และการแต่งตั้งในครั้งนี้จะยึดหลักอาวุโส" โฆษก ตร.ระบุ
พล.ต.ท.ยิ่งยศ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีมาประชุมมีแค่เรื่องตามระเบียบวาระการประชุมเท่านั้น ไม่มีวาระอื่น ส่วนเรื่องสแกมเมอร์หรือเรื่องอื่นทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวานนี้ แล้ว และเป็นนโยบายเป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาล