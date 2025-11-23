ย้าย 19 เจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ปม "คุกวีไอพี" เอื้อนักโทษจีนเทา

MGR Online - อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ลงนามคำสั่งย้าย 19 เจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ออกนอกพื้นที่ กรณีเข้าตรวจค้น "คุกวีไอพีจีนเทา" เอื้อประโยชน์ผู้ต้องขัง
ภายหลังการเข้าตรวจสอบภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร โดยชุดจู่โจมตรวจค้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย.68 พบพฤติการณ์ไม่ชอบมาพากล รวมถึงการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มผู้ต้องขังชาวจีนเทา ตามที่มีการรายงานข่าวไปอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น
วันนี้ (23 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานหนังสือคำสั่งลงนามโดย พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เรื่อง บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ราชการ แนบท้ายคำสั่งกรมราชทัณฑ์ที่ 1510/2568 ลงวันที่ 17 พ.ย.68 โดยรายละเอียดภายในเอกสาร เป็นการย้ายเข้าและย้ายออกเจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร จำนวน 22 รายชื่อ ซึ่งเบื้องต้นพบว่า 19 รายชื่อ ย้ายออกที่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ เรื่องการพบสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของไม่อนุญาตให้มีครอบครองหรือใช้ในเรือนจำ ตาม พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 มาตรา 72 มาตรา 73 ของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ส่วนอีก 3 รายชื่อที่เหลือ คือ ย้ายเข้ามาเพื่อปฏิบัติหน้าที่
สำหรับรายชื่อเจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร 19 ราย ประกอบด้วย 1.นายสุวัฒน (สงวนนามสกุล) นักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ปฎิบัติหน้าที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ให้ไปปฏิบัติเป็นนักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ เรือนจำจังหวัดตราด 2.นายเบนจมิน (สงวนนามสกุล) นักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา ปฎิบัติหน้าที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นนักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี 3.นายชำนาญ (สงวนนามสกุล) นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ปฎิบัติหน้าที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เรือนจำจังหวัดชัยนาท 4.นายนพรัตน์ (สงวนนามสกุล) นักทัณฑวิทยาชำนาญการ สำนักงานเลขานุการกรม เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นนักทัณฑวิทยาชำนาญการ เรือนจำกลางนครปฐม 5.นายเริงศักดิ์ (สงวนนามสกุล) นักทัณฑวิทยาชำนาญการ กองทัณฑปฏิบัติ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ให้ไปปฎิบัติหน้าที่เป็นนักทัณฑวิทยาชำนาญการ เรือนจำกลางชลบุรี
6.นายยุรนันท์ (สงวนนามสกุล) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เรือนจำจังหวัดพังงา ปฎิบัติหน้าที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ให้ไปปฎิบัติหน้าที่เป็นนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เรือนจำจังหวัดสระแก้ว 7.นายปีย์ทอง (สงวนนามสกุล) นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ เรือนจำกลางสมุทรปราการ ปฎิบัติหน้าที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ไปปฎิบัติหน้าที่เป็นนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ เรือนจำจังหวัดชัยนาท 8.นายธิติวุฒิ (สงวนนามสกุล) นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ ปฎิบัติหน้าที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ให้ไปปฎิบัติหน้าที่เป็นนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ เรือนจำอำเภอชัยบาดาล 9.นายไตรพล (สงวนนามสกุล) เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ 10.นายสิทธินนท์ (สงวนนามสกุล) นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ให้ไปปฎิบัติหน้าที่เป็นนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร
11.นายประเสริฐ (สงวนนามสกุล) นักทัณฑวิทยาชำนาญการ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ให้ไปปฎิบัติหน้าที่เป็นนักทัณฑวิทยาชำนาญการ เรือนจำกลางชลบุรี 12.นายธนวัชร (สงวนนามสกุล) เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ให้ไปปฎิบัติหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน เรือนจำกลางระยอง 13.นายสันติ (สงวนนามสกุล) เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ให้ไปปฎิบัติหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน เรือนจำกลางระยอง 14.นายวุฒินันท์ (สงวนนามสกุล) เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ให้ไปปฎิบัติหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน เรือนจำกลางนครปฐม 15.นายอิศรพงศ์ (สงวนนามสกุล) นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ให้ไปปฎิบัติหน้าที่เป็นนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา
16.นายนิภัทร์ชล (สงวนนามสกุล) เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฎิบัติงาน เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ให้ไปปฎิบัติหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฎิบัติงาน ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 17.นายปริญญา (สงวนนามสกุล) เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฎิบัติงาน ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 18.นายสานิตย์ (สงวนนามสกุล) เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฎิบัติงาน เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี 19.นายวศิน (สงวนนามสกุล) นักทัณฑวิทยาชำนาญการ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นนักทัณฑวิทยาชำนาญการ เรือนจำกลางนครปฐม
ส่วนอีก 3 รายชื่อ คือ เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่ได้รับมอบหมายให้ย้ายมาปฎิบัติหน้าที่แทน ได้แก่ 1.นายเทวินทร์ (สงวนนามสกุล) นักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ เรือนจำจังหวัดนราธิวาส ปฎิบัติหน้าที่ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง ให้มาปฎิบัติหน้าที่เป็น นักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร 2.นายประสิทธิ์ (สงวนนามสกุล) เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพอาวุโส เรือนจำกลางอุดรธานี ให้มาปฎิบัติหน้าที่เป็น เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพอาวุโส เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร และ 3.นายวิษณุกร (สงวนนามสกุล) เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน เรือนจำกลางคลองเปรม ปฎิบัติหน้าที่เรือนจำกลางสมุทรปราการ มาปฎิบัติหน้าที่เป็น เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร