ฉาว! พบขบวนการเอื้อสิทธิพิเศษผู้ต้องขังจีน จ้าง “นางแบบต่างชาติ” เข้าพื้นที่ลับในเรือนจำ

ผู้ต้องขังจีนเทาครองอิทธิพลในเรือนจำพิเศษ กทม. พบเจ้าหน้าที่เอื้อสิทธิพิเศษ–ลักลอบพา “นางแบบจีน” เข้าพื้นที่ลับ จนนำไปสู่คำสั่งเด้ง ผบ.เรือนจำและผู้คุมรวม 19 ราย พร้อมตั้งสอบสวนด่วน
จากกรณีที่กระทรวงยุติธรรมมีคำสั่งให้โยกย้ายผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร หลังปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา พบความผิดปกติหลายประการ รวมถึงการเกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่เรือนจำในการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ต้องขังชาวจีน ล่าสุดมีรายงานเชิงลึกจากแหล่งข่าวระดับสูงในกรมราชทัณฑ์เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมถึงเบื้องหลังทั้งหมด
รายงานระบุว่า นายยุทธนา นาคเรืองศรี รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้รับข้อมูลว่ามีเจ้าหน้าที่บางรายเข้าไปสนับสนุนผู้ต้องขังชาวจีนในแดน 3 ทั้งการอำนวยความสะดวกด้านของใช้ ของต้องห้าม ไปจนถึงสิทธิพิเศษต่าง ๆ เช่น การมีเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในแดน รวมถึงการจัดหาผู้ต้องขังไทยให้รับใช้เป็นการส่วนตัว โดยมีการอ้างว่าเป็น “ของบริจาค” เพื่อให้ผ่านขั้นตอนตรวจสอบ
ผลการตรวจค้นในวันที่เกิดเหตุพบของต้องห้ามจำนวนมาก ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ของมีคม ไฟแช็ก รวมถึงหลักฐานที่บ่งชี้การกระทำผิดในห้องลับใต้บันได ซึ่งเป็นพื้นที่เรือนจำที่ไม่อยู่ในสายตาการตรวจเข้มงวด โดยพบถุงยางอนามัยใช้แล้วและกระดาษทิชชูที่ถูกนำไปตรวจ DNA
อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่สร้างความสั่นสะเทือนอย่างหนักคือ ข้อมูลของชุดปฏิบัติการพบว่า กลุ่มผู้ต้องขังชาวจีนเทาได้ว่าจ้าง “นางแบบสาวจากประเทศจีน” ระดับตัวท็อป เดินทางเข้ามาไทยด้วยค่าจ้างหลายล้านบาท เพื่อจัดให้มีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้ต้องขังบางราย โดยเจ้าหน้าที่เรือนจำมีส่วนอำนวยความสะดวกให้ผ่านช่องทางพิเศษจากห้องทำงานของผู้บัญชาการเรือนจำ บริเวณชั้น 2 ของอาคาร เพื่อเลี่ยงการตรวจค้นประตูหลักของเรือนจำ
การลักลอบพาหญิงสาวเข้าห้องใต้บันได ซึ่งถูกจัดไว้เป็นพื้นที่ “รับรองแขก” ทำให้กิจกรรมทั้งหมดพ้นสายตาผู้ตรวจตราปกติ จนกระทั่งวันเกิดเหตุจู่โจม เจ้าหน้าที่สามารถตรวจพบหลักฐานสำคัญทั้งจากตัวผู้ต้องขัง นางแบบ และร่องรอยคราบอสุจิบนกระดาษทิชชูที่ถูกทิ้งไว้ในพื้นที่ดังกล่าว
จากพยานหลักฐานทั้งหมด นำไปสู่การสั่งโยกย้ายผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ พร้อมผู้คุมอีก 19 ราย และตั้งคณะกรรมการสอบสวนเชิงลึกทุกประเด็น เพื่อคลี่คลายความผิดปกติและปรับมาตรฐานการควบคุมเรือนจำให้กลับมาดำเนินงานอย่างโปร่งใสตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมต่อไป.