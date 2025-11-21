"ราชทัณฑ์" ส่งชุดค้นแดน 8 เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ คุกวีไอพี เผยผลตรวจค้นรอบก่อนพบกล่องถุงยาง-ผู้หญิงอยู่กับจีนเทา

MGR Online - โฆษกราชทัณฑ์ เผย ส่งชุดจู่โจมค้นเพิ่มแดน 8 เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ที่พักนักโทษกลุ่มจีนเทาอาจซุกซ่อน สิ่งของต้องห้าม แจงตรวจค้นรอบที่แล้วพบกล่องถุงยางอนามัย ผู้หญิงกับนักโทษจีน พร้อมของต้องห้ามมากมาย
วันนี้ (21 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีย้าย ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เหตุเอื้อประโยชน์นักโทษกลุ่มจีนเทา เมื่อเช้านี้ นายยุทธนา นาคเรืองศรี รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และในฐานะโฆษกกรมราชทัณฑ์ นำกำลังเข้าจู่โจมตรวจค้นที่แดน 8 เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นแดนที่มีผู้ต้องขังมากที่สุดของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร กว่า 900 คน
ด้าน นายยุทธนา กล่าวก่อนเข้าตรวจค้นว่า ได้รับคำสั่งให้เป็นรักษาการผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร วันนี้จึงเร่งเข้าตรวจสอบภายในเรือนจำฯ ซึ่งแดน 8 มีโรงงานช่างไม้เก่าที่เป็นพื้นที่ฝึกอาชีพแต่กลับถูกปิดร้าง ใช้เป็นที่พักให้นักโทษกลุ่มจีนเทาไปอยู่รวมกันจึงอาจมีการซุกซ่อน สิ่งของต้องห้าม นอกจากนี้ มีแดนสูทกรรม พื้นที่ประกอบอาหารที่มีนักโทษไทยร้องเรียนด้วยว่าได้รับอาหารไม่เพียงพอแตกต่างจากนักโทษกลุ่มจีนเทา โดยหลังปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นเช้านี้ กรมราชทัณฑ์จะเปิดเผยผลตรวจสอบให้สื่อมวลชนทราบ
นายยุทธนา ยืนยัน ในการตรวจค้น เมื่อวันที่ 16 พ.ย. ไม่พบถุงยางอนามัย แต่ยอมรับว่าพบกล่องถุงยาง ผู้หญิงกับนักโทษจีนเทาและของต้องห้าม อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า แอร์เคลื่อนที่ ไฟแช็คจำนวนมาก โดยขณะนี้ กรมราชทัณฑ์ได้ตั้งนายไพฑูรย์ มงคลหัตถี ผู้ตรวจราชการ กรมราชทัณฑ์ เป็นหัวหน้าคณะตรวจสอบข้อเท็จจริง และจะเริ่มสอบปากคำนายมานพ ชมชื่น อดีตผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ที่ถูกย้ายอีก 14 คน รวมเป็น 15 คน