ตั้ง กก.สอบอดีต ผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ และพวก เอื้อนักโทษจีนวีไอพี จัดสาวสวยระดับนางแบบเข้าเยี่ยมประจำ

MGR Online - "ราชทัณฑ์" ตั้งกรรมการสอบ "อดีต ผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ-ผู้คุมหลายราย" เอื้อประโยชน์นักโทษกลุ่มจีนเทาวีไอพี เรียกสาวสวยเข้าเยี่ยมประจำ
จากกรณี กระทรวงยุติธรรม มีคำสั่งลงนามโดย นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม โยกย้ายผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร อันเนื่องจากการจู่โจมตรวจค้นเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร และพบว่ามีเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำผิดในเรือนจำฯ พร้อมมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรม เจ้าหน้าที่กองทัณฑวิทยา เจ้าหน้าที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานวินัยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในทุกประเด็นโดยละเอียด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่ามีผู้ต้องขังชาวจีนบางรายที่มีอิทธิพลเหนือผู้ต้องขังรายอื่นภายในเรือนจำฯ จนสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ต้องขังชาวไทย จึงมีผู้แจ้งเบาะแสมายังกรมราชทัณฑ์ให้ทราบถึงพฤติการณ์ดังกล่าว
วันนี้ (20 พ.ย.) รายงานข่าวเปิดเผยว่า กรณีการร้องเรียนดังกล่าว มีถึงกรมราชทัณฑ์และกระทรวงยุติธรรมโดยนักโทษชาวไทย แจ้งเหตุเจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์พิเศษให้นักโทษกลุ่มจีนเทา โดยพบว่า นักโทษชาวจีนในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้รับสิทธิพิเศษหลายเรื่องในเรือนจำต่างจากนักโทษทั่วไป มีเครื่องใช้ไฟฟ้า ทั้งไมโครเวฟ แอร์ กาน้ำและยังมีสาวสวยระดับนางแบบเข้าเยี่ยมได้เป็นประจำ ซึ่งกรมราชทัณฑ์เมื่อได้รับเบาะแสก็ได้ส่งชุดปฏิบัติเข้าตรวจสอบ แต่ก็มักเจอเกลือเป็นหนอนข่าวรั่วก่อนเข้าตรวจค้น
ล่าสุด อธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้จัดชุดเฉพาะกิจเข้าจู่โจมตรวจค้น ทำให้พบว่า 3 แดนขังนักโทษกลุ่มจีนเทาในเรือนจำมีสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก รวมถึงยังพบของมีคม มีด ไฟแช็ค ซึ่งเป็นของต้องห้ามในเรือนจำ เพราะใช้เป็นอาวุธได้ และไฟแช็คบ่งชี้ได้ว่า มีการสูบบุหรี่ภายใน เบื้องต้น นอกจากย้ายผู้บัญชาการเรือนจำแล้ว กรมราชทัณ์ได้สั่งย้าย เจ้าหน้าที่ผู้คุมมากกว่า 14 คนที่เกี่ยวข้องในการควบคุมผู้ต้องขัง ใน 3 แดนคุมขังนักโทษกลุ่มจีนเทา
สำหรับไมโครเวฟ และเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆที่พบในแดนคุมขังนักโทษกลุ่มจีนเทา พบว่ามีการ ใช้วิธี ระบุเป็นของบริจาคเข้าไปในเรือนจำแล้วขอใช้ก่อน ส่วนกรณีหญิงสาวต่างชาติที่เข้าเยี่ยม เรือนจำติดปัญหาตรวจสอบความเป็นญาติได้ยากเมื่อเห็นเป็นต่างชาติด้วยกันก็ให้เข้าเยี่ยม
ทั้งนี้ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ มีคำสั่งตั้งกรรมการเข้าไปตรวจสอบ โดยจะให้รองอธิบดี เป็นหัวหน้าชุดเข้าตรวจสอบภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร และสอบปากคำเจ้าหน้าที่ทุกรายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมนักโทษกลุ่มจีนเทา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 พ.ย.นี้ และได้สั่งเก็บสิ่งของต้องห้ามออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร และกวดขันจริงจัง โดยเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร มีแดนคุมขังนักโทษกลุ่มจีนเทา 3 แดน ซึ่งมีข้อมูลอีกว่า นักโทษจีนเทามีการใช้เงินจ้างนักโทษชาวไทยที่พอสื่อสารภาษาจีนได้บ้างให้มาดูแล รับใช้และใน 3 แดนขังยังมีการแบ่งกันเองให้หัวหน้ากลุ่มพักอยู่ในแดนเดียวกัน ระดับรองหรือลูกน้องพักแยกคนละแดน
สำหรับนายมานพ ชมชื่น ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ที่ถูกย้ายจากเหตุนี้ไปเป็นผู้ตรวจราชการกรม บรรจุรับราชการที่กรมราชทัณฑ์ ก่อนไปเติบโตที่สำนักกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม และกลับมาเป็นเลขานุการกรมราชทัณฑ์ เป็นผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ สมุทรสาคร สมุทรปราการ และเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเรือนจำสำคัญของกรมราชทัณฑ์