"รมว.ยธ." แจง 7 ผู้คุมเอี่ยวพานางแบบจีน 2 ราย เข้าคุกวีไอพี บำเรอกลุ่มนักโทษจีนเทากลางวันแสกๆ

MGR Online - "รมว.ยธ." ลั่นไม่ปล่อยผ่าน ผู้คุมเรือนจำพิเศษเอื้อประโยชน์จีนเทา พบหลักฐานชัดผู้คุม 7 นายพานางแบบจีน 2 คนเข้า “ห้องดัดแปลง” ตอนกลางวัน
วันนี้ (21 พ.ย.) เวลา 16.30 น. ณ กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยหลังการประชุมร่วมกับปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ และคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการเข้าตรวจค้นชุดปฏิบัติการจู่โจมเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร พบผู้ต้องหากลุ่มทุนจีนสีเทา พร้อมนางแบบต่างชาติ และสิ่งอำนายความสะดวกต่างๆ ว่า คณะกรรมการฯ ได้มีการสอบสวนผู้หญิงเป็นเชื้อชาติจีน 2 รายที่เข้ามาในพื้นที่เรือนจำฯ และเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีการแต่งตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ร่วมทำการสืบสวนในคดีนี้ด้วยดำเนินคดีอาญา พร้อมประสานกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องต่อไป ในความผิดทางวินัยจะให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้พิจารณา ส่วนรายละเอียดในสำนวน ขออนุญาตเก็บเป็นความลับ แต่เราจะดำเนินการอย่างเต็มที่ ซึ่งในวันพรุ่งนี้ (22 พ.ย.) เวลา 09.00 น. ตนจะเข้าไปภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
เมื่อถามว่า ผู้ต้องขังจีนเทาเป็นกลุ่มใดนั้นที่พยายามทำให้ภาพลักษณ์ของเรือนจำเสื่อมเสีย พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า ในเรือนจำมีผู้ต้องขังจีนเทาประมาณ 200 คน แต่ทราบตัวผู้กระทำความผิดกลุ่มจีนเทาที่เกี่ยวข้องมี 2 ราย เป็นผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ส่วนคดีอะไรขออนุญาตอยู่ในสำนวน รวมทั้ง มีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ด้านหน้าประตูจนถึงบริเวณพื้นที่เกิดเหตุอีก 6-7 คน ซึ่งเท่าที่ทราบจากการสอบถามจากคณะกรรมการฯ พบว่าเป็นห้องของผู้คุมมีการแปลงสภาพห้อง แต่ไม่ใช่ห้องทำงานของ ผบ.เรือนจำฯ เพราะห้องอยู่ชั้นบน ส่วนจะพาหญิงสาวเข้าไปกี่ครั้งแล้วอยู่ระหว่างการสืบสวน เพราะเราเพิ่งทราบในวันเกิดเหตุ
เมื่อถามว่าภายในลักษณะห้องดัดแปลงของเจ้าหน้าที่มีโต๊ะ ตู้ เตียง หรือมีสภาพเป็นอย่างไร พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า ขออนุญาตไปดูกับตาตัวเองในวันพรุ่งนี้ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของภาพกล้องวงจรปิดนั้นได้มีการถูกลบไปแต่ขณะนี้สามารถกู้ไฟล์ได้บางส่วน ทำให้เรามีพยานหลักฐานพอสมควร โดยเป็นภาพที่ผู้ต้องขังเดินอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีสิทธิจะเดิน สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ต้องรับผิดชอบเป็นส่วนๆ ไป ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้หรือไม่นั้น ตนไม่สามารถยืนยันได้ว่าเริ่มมาทำตั้งแต่เมื่อไหร่
"จากรายงานพบว่านางแบบใช้เส้นทางปกติ ไม่ได้ใช้เส้นทางลับแต่อย่างไร คาดว่าเจ้าหน้าที่ได้พานางแบบสาว 2 คนเข้าไปจากจุดด้านหน้าอาคารเจ้าหน้าที่ และไม่ได้เข้าในช่องทางเยี่ยมญาติ โดยเข้ามาตอนกลางวัน ซึ่งมีการสอบปากคำนางแบบแล้วให้การอ้างว่ามาพบกับเจ้าหน้าที่ในบริเวณนั้น ส่วนจะมีนางแบบรายอื่นหรือไม่ เราพบเพียงในเวลาที่เกิดเหตุเท่านั้น และคาดว่ามาด้วยความเต็มใจ ขณะนี้ได้มีการถ่ายรูป ทำประวัติ ดูพาสปอร์ตเเล้ว แต่จะเดินทางออกนอกประเทศแล้วหรือไม่ ยังไม่ทราบ รวมถึง กรณีที่ผู้ต้องขังจีนเทาได้เสนอเงินให้เจ้าหน้าที่จำนวนเท่าไหร่นั้น ยังไม่ได้รับรายงาน"
พล.ต.ท.รุทธพล เผยอีกว่า ส่วนช่วงเช้า จากการส่งชุดจู่โจมเข้าตรวจค้นในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ตนยังไม่ทราบว่าเจออะไรบ้าง เราได้ประชุมเพียงเรื่องในวันเกิดเหตุ 16 พ.ย. เพื่อจัดระเบียบ ทั้ง 8 แดนพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยืนยันจะไม่ปล่อยผ่าน โดยตอนนี้ผู้ต้องขังชาวจีน 2 ราย ได้ถูกย้ายไปอยู่ในเรือนจำอื่นแล้ว และพรุ่งนี้ (22 พ.ย.) ตนจะไปดูรายละเอียดในห้องที่มีการดัดแปลงว่าเกิดขึ้นอย่างไร เพราะเรื่องนี้ทำให้เกิดความเสื่อมเสีย นอกจากนี้ ได้มีการสั่งการให้เรือนจำทั่วประเทศจับตาผู้ต้องขังวีไอพี ว่าจะไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นแบบนี้อีก