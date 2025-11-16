สส.แตง นำทีมจิตอาสาแจกถุงยังชีพ น้ำดื่ม ให้ชาวเกาะเกร็ด สู้ภัยน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 68 นายปรีติ เจริญศิลป์ สส.นนทบุรี เขต 5 พรรคประชาชน ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน เยี่ยมผู้ประสบภัยในพื้นที่ หมู่ 1,6,7 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี มอบน้ำดื่มจำนวน 150 แพ็ค แจกให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมยาวนานหลายเดือน บรรยากาศเต็มไปด้วยความประทับใจ ชาวบ้านต่างพายเรือ และเดินลุยน้ำออกมารับน้ำดื่มจำนวนกว่า 200 คน
สส.ปรีติ กล่าวว่า ชาวบ้านในชุมชนเกาะเกร็ดได้รับความเดือดร้อนหนัก ตนจะดูแลพี่น้องประชาชนให้ครบถ้วนทุกหมู่ภายในเกาะเกร็ด ตอนนี้ช่วยได้แค่การเยียวยาเบื้องต้น ได้นำข้าวสาร น้ำดื่ม มาบริจาคให้เบื้องต้นก่อน ตนจะลงพื้นที่ดูแลเรื่อยๆ และจะเป็นกำลังใจให้ประชาชนในเกาะเกร็ด ขอให้ทุกคนสู้ๆ
จากการสอบถาม ด.ต.วัชรินทร์ อยู่สุขอาบ ผบ.หมู่จราจร สภ.ชัยพฤกษ์ (ดาบหนุ่ม) และประธานชมรมจิตอาสาเกาะเกร็ดพัฒนา กล่าวว่า วันนี้ตนมาช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบน้ำท่วม เพราะชุมชนเกาะเกร็ดน้ำท่วมหนักมากๆ ตอนนี้ต้องขอให้คนเกาะเกร็ดมีใจ สู้กันก่อน ตนขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน วันนี้มาเห็นภาพทุกคนช่วยเหลือกัน ตนมีความสุขมากๆ เพราะคนไทยไม่ทิ้งกัน ให้เปรียบเสมือนคำว่า “น้ำใจไล่น้ำท่วม“