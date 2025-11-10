นนท์อ่วมน้ำล้นตลิ่งเกาะเก็ดไม่รอดท่วมตนโพธิ์ “กุมารพี่จุก-แกละ” ลอยตามน้ำ ชาวบ้านยังมากราบไหว้

เกาะเกร็ด นนทบุรีอ่วม ต้นโพธิ์สองกุมารพี่จุก พี่แกละ ถูกน้ำซัดแรง รูปปั้นกุมาร ศาลตายาย จมน้ำพังเสียหาย แต่ชาวบ้านยังศรัทธา ยังมากราบไหว้
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่บริเวณ ชุมชนชาวเกาะเกร็ด ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ที่วัดเสาธงทอง ถูกน้ำท่วมจมไปทั่วทั้งวัด ซึ่งมีวัตถุมงคลกุมารทอง พระพุทธรูป จมน้ำไปบางส่วน รวมถึงต้นโพธิ์คู่ใหญ่ที่มีกุมารทองชื่อดัง ที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมากราบไหว้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเกาะเกร็ด ใกล้จะจมทั้งหมดแล้ว ซึ่งบริเวณนี้ยังพอมีชาวบ้านมากราบไหว้ และเข้ามาทำบุญที่วัดเป็นระยะ เนื่องจากน้ำมีปริมาณสูงและยังไม่ได้รับการแก้ไข หากมีน้ำมาสูงหนักกว่านี้ต้องปล่อยทุกอย่างจมไปทั้งหมด
ป้าอี๊ด อสม.เกาะเกร็ด กล่าวว่า ปีนี้น้ำมาเยอะมากๆ ตนไม่รู้ว่าคืนนี้จะพ้นประตูร้านนวดหรือไม่ ซึ่งร้านนวดอยู่ตรงข้ามกับวัดเสาธง ที่วัดตอนนี้จมน้ำไปหมดแล้ว และด้านในวัดน้ำสูงถึงบริเวณคอ รวมถึงมีโคลนเกาะอยู่ที่พื้น ทำให้ไม่มีชาวบ้านกล้าเดิน ส่วนตรงต้นโพธิ์ ที่มีวัตถุมงคลและกุมาร ตนคาดว่าไม่พ้นคืนนี้ น้ำจะซัดออกหมดเลย ซึ่งปี 54 ที่ผ่านมา น้ำก็ซัดวัตถุมงคล กุมาร ศาลตายายปลิวออกไปหมด ต้องมานั่งไล่เก็บ เพราะเวลาโดนน้ำซัดพวกวัตถุมงตลของจะลอยออกไปหมด ตนว่าไม่พ้นคืนนี้แน่ๆจะโดนน้ำท่วมหมดที่ต้นโพธิ์