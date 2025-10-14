นายกฯ สั่ง มท.เร่งนำงบช่วยน้ำท่วมเข้า ครม.สัปดาห์หน้า-ทบทวนเกณฑ์เยียวยาผลกระทบชายแดน เผย "ทรัมป์" จ่อเยือนมาเลเซียเป็นพยานแก้ปมไทย-กัมพูชา

นายกฯ สั่ง "มหาดไทย" เร่งนำงบเยียวยาน้ำท่วม เข้า ครม.สัปดาห์หน้า หลังไม่ทันรอบนี้ พร้อมสั่งทบทวนเกณฑ์ เยียวยา ปปช.กระทบภัยสู้รบไทย-กัมพูชา เหตุอพยบหลายครั้ง ตั้ง "เอกนิติ" นำขับเคลื่อน ศก.ตามกรอบภาษี สหรัฐฯ. เผยทราบ "ทรัมป์" จ่อเยือนมาเลเซียนั่งเป็นสักขีพยาน แก้ปมชายแดนไทย-กัมพูชา ขณะที่ไทยยืนกรานเงื่อนไขเดิม
วันที่ 14 ต.ค.นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ เป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า วันนี้มีวาระทั้งสิ้น 48 วาระ โดยขอนำเสนอผ่านสื่อมวลชนในประเด็นที่ สื่อมวลชนและประชาชนให้ความสนใจ โดยนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณรัฐมนตรี ที่ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยทั่วประเทศโดยนายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่กำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเรื่องเงินเยียวยา ซึ่งเดิมทีคาดการณ์จะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ในสัปดาห์นี้ แต่ไม่ทันนายกรัฐมนตรี จึงกำชับว่าสัปดาห์หน้าต้องนำเรื่องเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมมาเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จ
นอกจากนั้น นายกรัฐมนตรียังมีข้อสั่งการเรื่องการให้คณะรัฐมนตรี เฝ้าติดตามสถานการณ์การเจรจาภาษีตอบโต้ที่สหรัฐเรียกเก็บจากประเทศต่างๆว่า ตอนนี้กระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจจะต้องมีการขับเคลื่อนเพื่อให้เป็นไปตามกรอบและได้อัตราภาษี 19%
ส่วนเรื่องปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ยังเป็นหนึ่งในข้อต่อรองที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มาพูดคุยกับทางรัฐบาลไทยซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ตอบชัดเจนถึงการยืนยันใน 4 เรื่องให้กับทางสหรัฐอเมริกาไปแล้ว โดยประเด็นแรกทางกัมพูชาต้องถอนกำลัง สองการเก็บกู้ทุนระเบิด สามการปราบสแกมเมอร์และสี่กัมพูชาต้องมีท่าทีที่ชัดเจนต่อประชาชนกัมพูชาที่มารุกล้ำแผ่นดินไทย ซึ่งนี่คือท่าทีที่รัฐบาลไทยที่มีต่อประเทศสหรัฐอเมริกา
นอกจากนั้น นายกรัฐมนตรี ยังมีความเป็นห่วง สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ได้ให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติม เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลที่แล้วได้จัดการอุดหนุนเงินเยียวยาเพียงครั้งเดียว แต่ในความเป็นจริงมีการอพยพหลายครั้ง จึงให้มีการไปปรับปรุงทบทวนเกณฑ์ใหม่สำหรับการที่จะอุดหนุนเงินเยียวยาให้กับผู้อพยพจากสถานการณ์ไทยกัมพูชา
ผู้สื่อข่าวถามว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการพูดถึงผลการเจรจาที่ประเทศมาเลเซียหรือไม่ โฆษกรัฐบาล กล่าวว่า ไม่ได้มีการพูดกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ โดยนายกรัฐมนตรีได้มีการตั้งหัวหน้าคณะทำงานในการเจรจาการค้ากับสหรัฐ โดยให้นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นหัวหน้าฯ ส่วนเรื่องกรอบเจรจาที่ ที่นายกรัฐมนตรีเคยประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ไม่ได้มีการนำมาพูดคุยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใด
เมื่อถามว่า ล่าสุดประธานาธิบดีทรัมป์จะเดินทางไปเป็นสักขีพยาน ระหว่างไทย-กัมพูชา ที่ประเทศมาเลเซียได้รับแจ้ง เรื่องนี้แล้วหรือยังโฆษก ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าได้รับแจ้งแล้ว แต่ต้องรอการยืนยันอีกครั้ง อย่างที่ได้เรียนไปทางสหรัฐอเมริกามีข้อเสนอมาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้มีท่าทีตอบกลับไปอย่างที่ได้เรียนให้ทราบแล้วว่า ทราบถึงการให้ความสำคัญของทางสหรัฐฯ แต่สิ่งที่กัมพูชาจะต้องทำก่อน ที่จะรับข้อเสนอของอเมริกาคือ จะต้องปฏิบัติตาม 4 ข้อตกลงที่เสนอไป