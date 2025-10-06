โครงการ “คนจันท์ไม่ทิ้งใคร คนไทยไม่ทิ้งกัน” มอบเงินกว่า2ล้านหนุนทหารสร้างถนนชายแดน

จันทบุรี – โครงการ “คนจันท์ไม่ทิ้งใคร คนไทยไม่ทิ้งกัน” รวมพลังคนดี นำเงินกว่า 2 ล้านบาท มอบทหาร-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจตรวจสอบถนนและเส้นทางตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา
วันนี้ ( 6 ต.ค.) นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ ผู้บริหารวังปลารีสอร์ท พร้อมด้วยนางศิณีพร สวัสดิชัย ผู้บริหารชบารีสอร์ท และผู้ใหญ่ใจดีในจังหวัดจันทบุรี ที่ร่วมกันจัดโครงการ “คนจันท์ไม่ทิ้งใคร คนไทยไม่ทิ้งกัน” เพื่อระดมทุนสมทบค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันให้กับหน่วยงานปฏิบัติภารกิจตรวจสอบถนนและเส้นทางตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ด้านจ.จันทบุรี–ตราด เผยว่าขณะมียอดบริจาครวมแล้วกว่า 2 ล้านบาท
โดยคณะผู้จัดได้นำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ ณ ฐานเนินผี ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี เป็นที่เรียบร้อย
ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคง การลาดตระเวน และการส่งกำลังเสริมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดน เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ทันต่อสถานการณ์ และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการปกป้องอธิปไตยของชาติ
และยังได้รับความเมตตาจาก พระราชธรรมเมธี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี ร่วมอวยพรและให้กำลังใจคณะผู้จัดงาน รวมทั้งผู้ร่วมสมทบทุนที่ สะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีและน้ำใจของคนจันท์ ที่พร้อมช่วยเหลือและแบ่งปันเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริง