ปปป.-ป.ป.ท.ซ้อนแผนรวบเลขา นายก อบต.หัวหว้า -หัวหน้าช่าง รีดเงินผู้รับเหมา 6.5 ล้าน

"บิ๊กเต่า" นำตำรวจ ปปป. - ป.ป.ท. ซ้อนแผน รวบ เลขา นายก อบต.หัวหว้า ปราจีนบุรี-หัวหน้าช่าง เรียกรับเงินผู้รับเหมา 6.5 ล้านบาท แลกออกใบอนุญาตก่อสร้างโกดัง
วันนี้ ( 11 พ.ย. ) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. พ.ต.อ.วนัสชัย ยิ่งยงสมสวัสดิ์ ผกก.2 บก.ปปป. พ.ต.ท. สิริพงษ์ ศรีตุลา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นำกำลังจับกุม สิบเอกจักรพันธ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 45 ปี หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง อบต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ตามหมายจับศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค2 ข้อหา “เป็นเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สิน โดยมิชอบ, เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ, เป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และ เป็นเจ้าพนักงานของรัฐเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ” พร้อมกับ นายสายันต์ หรือ น้อย (สงวนนามสกุล) อายุ 63 ปี ตามหมายจับศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2 ข้อหา “สนับสนุนเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สิน โดยมิชอบ, สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ, สนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และ สนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ” โดยจับกุมสิบเอกจักรพันธ์ ได้ที่ห้องทำงาน อบต.หัวหว้า ขณะที่ นายสายันต์ จับกุมได้ที่ ร้านกาแฟแห่งหนึ่งภายในปั้มน้ำมันแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ขณะกำลังเรียกรับเงินสินบนจากผู้ประกอบการ ได้พร้อมของกลางเงินสดประมาณ 2 ล้านบาท
สืบเนื่องจากตำรวจ บก.ปปป. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ อ.ศรีมหาโพธิ ว่า ถูก สิบเอกจักรพันธ์ ซึ่งมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เรียกรับเงินสินบน จำนวน 5 แสนบาท เพื่อแลกกับออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโกดังขนาดพื้นที่ 4,000 ตารางเมตร ในพื้นที่ อ้างว่าเป็นเงินที่ต้องนำไปให้นายก อบต.หัวหว้า ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามใบอนุญาตดังกล่าว โดยมี นายสายันต์ ที่อ้างตัวว่าเป็นเลขานายก อบต. คอยทำหน้าที่เป็นคนประสานงาน หรือ คนรับเงินจากผู้ประกอบการ
จากนั้น นายสายันต์ ก็ได้ติดต่อมาหาผู้เสียหายอีกครั้ง เพื่อกดดันให้ว่าจ้างตนเองเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างและถมดินในราคา 6.5 ล้านบาท โดยเสนอว่าจะอำนวยความสะดวกในการออกใบอนุญาตทุกขั้นตอน แต่หากไม่ยอมทำตามการดำเนินการต่าง ๆ จะมีปัญหา ต่อมาไม่นาน สิบเอกจักรพันธ์ ได้โทรศัพท์มาพูดคุยกับผู้เสียหายในเชิงโน้มน้าวแกมข่มขู่ให้ยอมทำตามข้อเรียกร้องของ นายสายันต์ ผู้เสียหาย จึงตัดสินใจนำเรื่องเข้าร้องขอความเป็นธรรมกับตำรวจ บก.ปปป. จนนำมาสู่การขออำนาจศาลออกหมายจับ ก่อนวางแผนเข้าจับกุมตัว นายสายันต์ ขณะกำลังรับมอบเงินจากผู้เสียหาย ได้พร้อมเงินสดของกลางกว่า 2.5 ล้านบาท ก่อนขยายผลจับกุมจ่าสิบเอกจักรพันธ์ ได้ที่ห้องทำงานดังกล่าว
สอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหาทั้งสองให้การปฏิเสธ ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองขยายผลเข้าตรวจค้นหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่บ้านพักและห้องทำงานต่อไป