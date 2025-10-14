“ไชยชนก” สั่งเบรก “ชุดปฏิบัติการพิเศษ DE” หลังปชช.ร้องคดีไม่คืบ หวั่นจนท.อ้างรับผลประโยชน์

โฆษก DE เผย “ไชยชนก” สั่งเบรก “ชุดปฏิบัติการพิเศษ DE” หลังพบ ปชช. ร้องเรียน คดีไม่คืบ หวั่น จนท.แอบอ้างรับผลประโยชน์
วันที่ (14 ตุลาคม 2568) นางสาวสุชาดา ซาง แทนทรัพย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) และโฆษกกระทรวงดีอี เปิดเผยว่า นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้มีข้อสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อกรณีที่มีประชาชนร้องเรียนให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของชุดปฏิบัติการพิเศษป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางดิจิทัล ของกระทรวงดีอี หรือ “ชุดปฏิบัติการพิเศษ DE” ในทันที
สำหรับกรณีดังกล่าว เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของ “ชุดปฏิบัติการพิเศษ DE” ที่มีความเกี่ยวข้องกับการจับกุมเว็บพนันและแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลายพื้นที่ แต่ไม่มีความคืบหน้าทางคดี และพบการร้องเรียนของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ว่าเจ้าหน้าที่บางรายแอบอ้างอำนาจเรียกรับผลประโยชน์ โดยใช้เอกสารกระทรวงดีอี ในการอายัดบัญชี ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อ และปัจจุบันยังคงดำเนินการอยู่ จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กว้างขวาง