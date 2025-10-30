รวบอดีตสีกากีนอกรีต เรียกเงินผู้ต้องหาคดียาเสพติดแลกรับโทษน้อยลง

ตำรวจ ปปป. ตามรวบอดีตตำรวจอุตรดิตถ์ร่วมกับพวกเรียกเงินผู้ต้องหาคดียาเสพติดให้ได้รับโทษน้อยลง
วันนี้ (30 ต.ค. ) พล.ต.ต.ประสงค์ เฉลิมพันธ์ ผบก.ปปป. สั่งการ พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปปป. นำกำลังจับกุม ด.ต.สง่า อายุ 56 ปี ตามหมายจับศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 ที่ 17/2568 ลงวันที่ 23 ก.ย.68 ข้อหา “เป็นเจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ ร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ, ร่วมกันรับเงิน ทรัพย์สินจากผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด, ร่วมกันสนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิด , ร่วมกันรับเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ความสะดวกแก่การกระทำความผิด ,ร่วมกันปลอมเอกสารราชการ” ได้บริเวณหน้าบ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่ ม.3 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
ทั้งนี้เมื่อปี 62 ขณะที่ ด.ต.สง่า รับราชการเป็นตำรวจอยู่ในสังกัดภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีพฤติกรรมร่วมกับพวกรวม 4 คน เรียกรับเงินจากผู้ต้องหาคดียาเสพติดจำนวน 3 หมื่นบาท เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดี ก่อนร่วมกันจัดทำหนังสือบันทึกการจับกุมด้วยข้อมูลเป็นเท็จ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดให้ได้รับโทษน้อยลง ต่อมาเรื่องเกิดแดงขึ้น จึงทำให้ ด.ต.สง่า และ พวก ถูกตรวจสอบดำเนินคดี ก่อนที่ต่อมา คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะมีมติชี้มูลความผิด ด.ต.สง่า และพวก พร้อมให้มารายงานตัวต่อพนักงานอัยการ แต่ปรากฎว่า ด.ต.สง่า และ พวกกลับหลบหนีไม่มารายงานตัวตามนัดหมาย จึงรวบรวมหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับ จนกระทั่งนำมาสู่การตามจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวน ด.ต.สง่า ให้การรับสารภาพ จึงนำตัวส่งอัยการคดีปราบปรามการทุจริต 2 ภาค 6 ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป