ยังไร้ปาฏิหาริย์! เหยื่อ 'โรงเรียนอิสลาม' พังถล่มในอินโดนีเซียพุ่ง 50 ศพ-สูญหายอีก 13 คน

ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามพังถล่มถล่มในอินโดนีเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 50 ราย และยังคงมีผู้สูญหายที่หาไม่พบ ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เคลียร์เศษซากเกือบทั้งหมดแล้ว นับเป็นภัยพิบัติที่ร้ายแรงที่สุดของประเทศในปีนี้
กองซากคอนกรีตถล่มลงมาทับร่างของวัยรุ่นชายหลายร้อยคนที่โรงเรียนประจำอิสลามอัลโคซินี (Al Khoziny) ในเมืองซิโดอาร์โจ จังหวัดชวาตะวันออกของอินโดนีเซีย ส่งผลให้นักเรียนเหล่านี้ติดอยู่ใต้ซากอาคารและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
เมื่อช่วงค่ำวันอาทิตย์ (5 ต.ค.) เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ใช้รถแบคโฮขุดค้นเศษซากออกไปได้แล้ว 80% และมีการพบศพและชิ้นส่วนร่างกายของเหยื่อซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กวัยรุ่น ตามคำแถลงของสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติอินโดนีเซีย
บูดี อิราวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติ ระบุว่า มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 50 คนจากจำนวนศพที่เก็บกู้ได้ และคาดว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยจะเสร็จสิ้นภารกิจค้นหาผู้สูญหายอีก 13 คนภายในวันจันทร์ (6)
“นี่คือจำนวนผู้เสียชีวิตจากอาคารเพียงหลังเดียวที่มากที่สุดในปีนี้” เขาระบุในงานแถลงข่าว
“ในบรรดาภัยพิบัติทั้งหมดในปี 2025 ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือไม่ก็ตาม ยังไม่เคยมีเหตุการณ์ไหนมีผู้เสียชีวิตมากเท่ากับที่ซิโดอาร์โจ”
ยูดี บรามันตโย เจ้าหน้าที่หน่วยค้นหาและกู้ภัย ระบุว่า พบชิ้นส่วนร่างกายอีก 5 ชิ้น ซึ่งบ่งชี้ว่ายอดผู้เสียชีวิตน่าจะมีอย่างน้อย 54 คน
หน่วยกู้ภัยยังคงเดินหน้าค้นหาต่อไป โดยจากคลิปที่เผยแพร่จะเห็นเจ้าหน้าที่ทยอยแบกถุงบรรจุศพสีส้มออกมาจากซากปรักหักพังของโรงเรียน
เจ้าหน้าที่ระบุว่า สาเหตุของการพังถล่มเกิดจากการก่อสร้างต่อเติมที่ชั้นบน ขณะที่ฐานรากของโรงเรียนไม่สามารถรองรับน้ำหนักได้
ข้อมูลจากกระทรวงกิจการศาสนาของอินโดนีเซียระบุว่า ทั่วอินโดนีเซียมีโรงเรียนประจำสอนศาสนาอิสลามประมาณ 42,000 แห่ง หรือที่รู้จักกันในชื่อเปอซันเตรน (pesantren)
โดดี ฮังโกโด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการสาธารณะอินโดนีเซีย ให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นเมื่อวันอาทิตย์ (5) ว่า มีเปอซันเตรนเพียง 50 แห่งเท่านั้นที่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอย่างถูกต้อง
ทั้งนี้ ยังไม่แน่ชัดว่าโรงเรียน อัล-โคซินี มีใบอนุญาตก่อสร้างหรือไม่ โดยผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ยังไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียนเพื่อขอข้อมูลได้
ที่มา: รอยเตอร์