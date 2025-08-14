“จอนนี่ มือปราบ” วอนโซเชียลอย่าแขวะ อย่าดราม่าซ้ำเติม ผมไม่ใช่คนเลว มีผิดพลาดกันได้

“จอนนี่ มือปราบ” โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวขอสื่อโซเชียลอย่าแขวะ อย่าดราม่าซ้ำเติม ผมไม่ใช่คนเลว หากินสุจริต แต่มีผิดพลาดกันได้
จากกรณีพล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. นำทีมบุกจีบกุม ด.ต.ยุทธพล ศรีสมพงษ์ หรือจอนนี่ มือปราบ พร้อมภรรยา รวมถึงนายก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน อดีต ผอ.กองช่างฯ ซึ่งร่วมกันทุจริตออกใบอนุญาตก่อสร้างรีสอร์ตรุกล้ำเขตนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จ.อุบลราชธานี
โดยช่วงบ่ายของวันนี้ พนักงานสอบสวน บก.ปปป. ควบคุมตัวผู้ต้องหา 5 คน มาสอบปากคำที่ สภ.สิรินธร นานกว่า 5 ชม. โดยผู้ต้องหาทั้งหมดให้การภาคเสธ และทำเรื่องขอประกันตัว โดยพนักงานสอบสวน ให้ ด.ต.ยุทธพล และภรรยา ยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวเป็นเงินสดคนละ 2 แสนบาท ส่วน 3 คนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเงินสดคนละ 3 แสนบาท โดยพนักงานสอบสวนไม่คัดค้านการประกันตัว
ควสมคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (14 ส.ค.) ด.ต.ยุทธพล ศรีสมพงษ์ หรือจอนนี่ มือปราบ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า กราบขอบคุณทุกกำลังใจครับ ผิด ผมก็น้อมรับครับ ผมขอโพสต์เรื่องคดีรีสอร์ทผม โพสต์นี้เป็นโพสต์สุดท้าย ก่อนจะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีก ขอให้เป็นเรื่องเลวร้ายของชีวิตที่ได้พบเจอครับ ฝากถึงทุกๆท่านที่ติดตามข่าวผมมาตลอดครับ
ด้วยความเคารพ ในสื่อโซเชียล อย่าโพสต์ ดราม่า อย่าเม้นท์ด่า อย่าลงคลิปซ้ำผมเลยนะครับ ผมล้มแล้ว ผมยอมทุกอย่างแล้ว ผมไม่ใช่คนเลว หรือคนชั่วอะไร ทำมาหากินสุจริต ตั้งมั่นในความดีตลอด คนเราก็มีผิดพลาดได้ เรื่องกฏหมายที่ดินนิคมเป็นเรื่องระเอียดอ่อน ผมไม่มีเจตนาจะทำผิดอะไรตั้งแต่เริ่มครับ อย่าด่าผมเลย
ผมก็ไม่ได้มีเจตนาจะไปบุกรุกอะไร ความตั้งใจ ในปีนั้น อยากเข้ามาพัฒนาการท่องเที่ยวอุบลฯบ้านเกิด สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ อยากให้คนมาเที่ยวบ้านผมเยอะๆ ผิด ผมก็น้อมรับ และพร้อมแก้ไขครับ
วันนี้ผมและภรรยาถูกออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อย และได้ประกันตัว เพื่อจะเข้าสู่กระบวนการต่อไปครับ
ผมสงสารเมียมากๆ และคุณแม่ผมที่ต้องช็อคจนทรุด ผมขอกราบขอโทษทุกๆคน จากหัวใจลูกผู้ชายครับ
โซเชียลอย่าดราม่า อย่าแขวะ อย่าแซะ อย่าปั่นผมเลย ผมโดนมาหนักมากพอแล้ว สงสารผมเถอะครับ อย่าซ้ำผมเลย ให้โอกาสผมทำมาหากินเลี้ยงลูกเมีย ลูกน้อง ด้วยครับ ความดี ผมก็เคยสร้างไว้มีมากมาย
กราบขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆท่าน ที่ให้ความเป็นธรรมต่อผมและภรรยา ผมและภรรยา จะเข้าสู่กระบวนการต่อไปครับ รีสอร์มผมต้องปิดตัวลงตามคำสั่งไปก่อน อย่าด่า อย่าแซะผมต่อเลยนะครับ ขอพื้นที่ให้เมียผม ตัวผมทำมาหากินต่อไป ผมไม่ได้ใช่คนเลวครับ คนเรา ไม่มีใครอยากพลาดครับ พลาด ก็แก้ไข
โซเชียลอย่าซ้ำผมเลย สงสารผมทีครับ ผมเครียดมากๆ ขอบคุณทุกๆกำลังใจครับ ผมจะตั้งมั่นทำความดี ช่วยเหลือชาวบ้านต่อไปครับ -จอนนี่มือปราบ