รพ.ตำรวจ แจง หลุมยุบถนนพระราม 1 หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ได้รับการแก้ไขแล้ว ไม่กระทบให้บริการผู้ป่วย

รพ.ตำรวจ ชี้แจง หลุมยุบถนนพระราม 1 หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 กทม.เร่งซ่อมเสร็จแล้ว ไม่กระทบบริการผู้ป่วยและการสัญจร
วันนี้ (2 ต.ค.) โรงพยาบาลตำรวจ ออกแถลงการณ์ชี้แจง ตามที่ได้ปรากฏเป็นข่าว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568 เกิดเหตุหลุมยุบตัวบริเวณถนนพระราม 1 หน้าทางเข้าอาคารเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 โรงพยาบาลตำรวจ โดยหลุมดังกล่าวมีขนาดประมาณกว้าง 40 เซนติเมตร ยาว 70 เซนติเมตร สาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากการชำรุดของแนวท่อระบายน้ำ ส่งผลให้ดินถูกน้ำกัดเซาะจนเกิดการยุบตัว
ล่าสุด พล.ต.ท.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ นายแพทย์ (สบ 8)รพ.ตร. รักษาราชการแทน นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) พร้อมด้วย พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ จรรยาพูน นายแพทย์ (สบ 5) รพ.ตร. หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าเหตุการณ์ดังกล่าว ไม่กระทบต่อการให้บริการผู้ป่วย เนื่องจากสำนักงานเขตปทุมวัน ร่วมกับสำนักการระบายน้ำ และสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการแก้ไข โดยนำแผ่นเหล็กปิดคลุมเพื่อความปลอดภัย พร้อมซ่อมแซมพื้นถนนจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ พื้นที่เกิดเหตุสามารถใช้งานได้ตามปกติ การให้บริการผู้ป่วยและการสัญจรไม่เกิดปัญหาแต่อย่างใด