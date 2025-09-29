รอง ผบ.ตร. ยันอาคาร สน.สามเสนยังใช้งานได้ ไม่ต้องทุบทิ้งสร้างใหม่

รอง ผบ.ตร.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของแก่ข้าราชการตำรวจ สน.สามเสนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ยืนยัน อาคาร สน.ยังใช้งานได้ ไม่ต้องทุบทิ้งสร้างใหม่
วันนี้ (29 ก.ย.) พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง รอง ผบ.ตร. เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของแก่ข้าราชการตำรวจ สน.สามเสน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ โดยมี พล.ต.ต.ชัยพัชร์ ศรีประเสริฐ รอง ผบช.น. พล.ต.ต.สมิทธิ สุวรรณสุขโรจน์ ผบก.ยธ. พล.ต.ต.อัฎธพร วงศ์ศิริปรีดา ผบก.น.1 และรอง ผบก.น.1 พร้อม พ.ต.อ.ชายวุธ ชายโอฬาร ผกก.สน.สามเสน และข้าราชการตำรวจ สน.สามเสน
พล.ต.อ.กรไชย กล่าวว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร.ให้ความห่วงใยกับครอบครัวข้าราชการตำรวจ จึงมอบหมายให้มาดูแลสวัสดิการต่างๆ รู้สึกชื่นชมในภารกิจหน้าที่ของ สน.สามเสน อย่างกรณีรถตำรวจท่านหนึ่ง ยศ ร้อยตำรวจเอก ได้ตกลงไปในหลุมนั้นด้วย แต่ก็ยังไปคอยอำนวยความสะดวกการจราจรทั้งที่รถตัวเองเสียหายด้วย แต่ไม่คิดจะนำรถตัวเองขึ้นก่อน ทุกอย่างเป็นความสำนึกในหน้าที่ของตำรวจ ครอบครัวตนเป็นตำรวจ และคุณพ่อตนเคยอยู่ สน.ดุสิต สมัยเป็นชั้นประทวน จึงเข้าใจจิตวิญญาณ รวมถึงครอบครัวนั้นเป็นกำลังใจที่ดี
“ตนเป็นรอง ผบ.ตร.รับผิดชอบงานบริหาร ลำดับแรกตนบอกไว้ว่า จะหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับน้อง ๆ ข้าราชการตำรวจ จะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียสิ่งที่จัดหาให้ และจะสนับสนุนในทุกมิติ”
พล.ต.อ.กรไชย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสิ่งของที่นำมามอบให้ทั้งจากครอบครัวตน และผู้ให้การสนับสนุน อาทิ พล.ต.ต.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง อดีต รอง ผบช.น. พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง สมาชิกวุฒิสภา นายปฐมพงศ์ สูญจันทร์ อดีต สส.นครปฐม มอบข้าวสาร และอีกหลายๆ ท่าน มอบสิ่งและทุนทรัพย์มาในครั้งนี้
ขณะที่ พล.ต.ต.อัฎธพร กล่าวถึงเรื่องทางคดี ว่า เบื้องต้นทางกองบังคับการตำรวจนครบาล 1 ได้มีการตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนในคดีไว้แล้ว และรับเรื่องราวที่มีประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเข้ามาแจ้งความ ซึ่งได้มีการประสานไปยังวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และสำนักการโยธา อยู่ระหว่างรอผลรายงานพิสูจน์ทราบ ส่วนแนวทางการดำเนินคดี ทางพนักงานสอบสวนได้วางโครงการสอบสวนไว้ 2 ประเด็น ว่าเกิดจากสุดวิสัย หรือ โครงสร้างผิดพลาดอย่างไร ซึ่งอยู่ระหว่างรอผลจากผู้เชี่ยวชาญ
ต่อมา พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง รอง ผบ.ตร.เดินทางไปตรวจสอบอาคาร สน.สามเสนที่ได้รับความเสียหาย พร้อมเจ้าหน้าที่วิศวกรรมสถาน พร้อมเปิดเผยว่า ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลความเป็นอยู่และที่พักของครอบครัวตำรวจที่ได้รับผลกระทบ โดยมีการสำรองที่พักไว้ให้แต่ละครอบครัว เพื่อให้มีที่อยู่ที่สะดวกสบาย หากผู้ใดไม่ประสงค์เข้าพักก็สามารถเลือกที่อยู่ตามต้องการได้ ทั้งนี้ได้สอบถามถึงความต้องการของทุกครอบครัวอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกิน ซึ่งได้จัดไว้ครบทั้ง 3 มื้อ รวมถึงการสนับสนุนสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงาน หากมีความขาดแคลนก็พร้อมจะจัดหาเพิ่มเติม โดยตนเองรับผิดชอบงานด้านการบริหารอย่างใกล้ชิด
ขณะเดียวกัน พล.ต.อ.กรไชย ยังได้สอบถามผู้บังคับการโยธา สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ พบว่าปัจจุบันสภาพอาคารยังสามารถรองรับแรงต่างๆ ได้ตามมาตรฐาน ไม่มีแรงสั่นสะเทือนกระทบโครงสร้าง โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาคารจากสภาวิศวกร และบริษัท ช.การช่าง เข้าร่วมตรวจสอบ ยืนยันว่า อาคารสามารถใช้งานได้ และคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ตามกำหนดในวันที่ 8 ตุลาคมนี้
สำหรับการดูแลข้าราชการตำรวจในพื้นที่ ได้มอบหมายให้ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 และผู้กำกับการ สน.สามเสน สอบถามความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อจัดหาที่พักที่ใกล้เคียงกับการทำงาน โดยย้ำว่าตำรวจทุกนายยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ แม้จะได้รับผลกระทบก็ตาม
ส่วนโครงสร้างอาคาร สน.สามเสน ขณะนี้ใกล้ได้ข้อยุติแล้ว โดยทุกขั้นตอนดำเนินไปตามหลักวิศวกรรม จากการสอบถามผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าอาคารไม่น่าจะมีปัญหา และยังสามารถใช้งานได้ หากเสาเข็มที่ชำรุดได้รับการแก้ไขก็จะสร้างความปลอดภัยเพียงพอ โดยตนเองยืนยันว่า พร้อมจะเข้าใช้อาคารในวันแรกที่เปิดทำการ เนื่องจากมีผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ รับรองความปลอดภัย ทั้งนี้อาคารไม่น่าจะต้องทุบทิ้งเพื่อก่อสร้างใหม่
อย่างไรก็ตาม หากยังไม่มั่นใจในความปลอดภัย 100% จะยังไม่อนุญาตให้ใครเข้าใช้อาคาร และหากมีความจำเป็นต้องทุบ ก็จะดำเนินการตามความเหมาะสม พร้อมย้ำว่าการดำเนินคดีจะต้องมีทั้งทางอาญาและแพ่ง ผู้กระทำผิดต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมด ไม่ใช้งบประมาณประชาชน โดยจะมีคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตรวจสอบอย่างละเอียด นอกจากนี้ ยังได้จัดรถสายตรวจเพิ่มเติม 14 คันให้กับ สน.สามเสน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ
ด้าน ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ ที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ได้ตรวจสอบอาคารแล้ว พบว่าสภาพยังสามารถใช้งานได้ พร้อมยืนยันว่าทุกขั้นตอนจะมีการตรวจสอบอย่างละเอียด โดยแผนงานในระยะต่อไปจะเร่งถมดินและเสริมเสาเข็ม เริ่มจากการถมทรายผสมซีเมนต์ลึก 5 เมตร จากนั้นถมด้วยทรายล้วนและอัดดินเข้าไปยังฐานอาคาร เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัย ก่อนอนุญาตให้ครอบครัวตำรวจกลับเข้าอยู่อาศัยในพื้นที่