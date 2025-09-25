ผบ.ตร. ตรวจเยี่ยมสน.สามเสน หลังดินสไลด์ถล่มแฟลต-โรงพัก รอสภาวิศวกรรมฯ ประเมินทุบหรือซ่อม

ผบ.ตร. ตรวจเยี่ยมตำรวจ สน.สามเสน หลังแฟลต-โรงพักเสียหายจากดินสไลด์ รฟม.ยืนยันรับผิดชอบ จัดหาที่พักใหม่ชั่วคราว ดูแลขวัญกำลังใจตำรวจและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
วันนี้ (25 ก.ย.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) พร้อมด้วย พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำบลนครบาล พล.ต.ต.อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 และ พ.ต.อ.ชายวุธ ชายโอฬาร ผกก.สน.สามเสน เข้าร่วมประชุม ที่ สน.สามเสน ชั่วคราว พร้อมทั้งไปตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจข้าราชการตำรวจ สน.สามเสน ที่เข้ามาพักอาศัยใน สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ก่อนจะออกมาเปิดเผย ว่า วันนี้ในที่ประชุม มีวาระการประชุมทั้งหมด 3 เรื่อง คือ การดูแลเรื่องการจราจร การดูแลที่พักอาศัยของข้าราชการตำรวจ สน.สามเสน ที่ได้รับผลกระทบ และเรื่องการสอบสวน ซึ่งจะร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
สำหรับเรื่องแรกเรื่องการดูแลสภาพจราจรนั้นถือว่าผ่านไปได้ด้วยดี ส่วนเรื่อง จัดหาที่พักให้กับข้าราชการตำรวจที่ได้รับผลกระทบนั้น ได้มีการประสานไว้ 3 ที่ไว้ในระยะยาว คือ หอพักแพทย์ของโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ซึ่งตั้งอยู่ที่เขตคลองสาน วิทยาลัยการตำรวจถนนวิภาวดีรังสิตและโรงแรมสวนดุสิต เพลส ส่วนความเสียหาย ของ สน.สามเสน และแฟลตตำรวจนั้น เบื้องต้น ได้มีการประชุมร่วมกันหลายหน่วยงานเพื่อหาข้อสรุป โดย สน.สามเสนใหม่ ได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วกับผู้รับเหมา
"ผมได้มีการเซ็นรับให้เป็นทรัพย์สินของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว เพราะที่ผ่านมากระบวนการก่อสร้างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ ที่มีมูลค่ามากกว่า 40 ล้านบาท ตอนนี้อยู่ระหว่างจัดหาคุรุภัณฑ์ ก่อนจะมีการเปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ตุลาคม แต่เมื่อเกิดเหตุดังกล่าวขึ้น ทำให้มีเสาเข็มที่ค้ำยันอาคารขาดไป 3 ต้น และมีดินสไลด์ออกมา 15 เมตรจาก 20 เมตร ของความยาวตัวอาคาร อีกทั้งยังมีเสาไฟฟ้าล้มฟาดใส่ตัวอาคารทำให้ได้รับความเสียหาย รวมทั้งชั้นใต้ดินของแฟลตตำรวจก็มีดินสไลด์เข้ามาในพื้นที่เช่นเดียวกัน โดยรายละเอียดทั้งหมดจะต้องให้สภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเป็นผู้ประเมินตรวจสอบ"ผบ.ตร.ระบุ
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวว่า สำหรับผู้รับผิดชอบนั้นตนได้มีโอกาสพูดคุยกับตัวแทน รฟม. แล้ว ทางด้าน รฟม. ยืนยันว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบ แต่ระยะเวลายังไม่สามารถกำหนดได้ รวมทั้ง การที่ข้าราชการตำรวจจะกลับมาพักอาศัยอยู่ในแฟลตที่เดิมนั้นก็ยังไม่สามารถกำหนดระยะเวลาได้ หากในอนาคตสภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยประเมินแล้วว่าสามารถซ่อมแซมและกลับเข้ามาอยู่ได้ตามปกติ ตนเองก็มั่นใจว่าสถานที่ดังกล่าวสามารถใช้งานได้ โดยตน จะเป็นผู้สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาเอง แม้ว่าความรู้สึกของผู้ใต้บังคับบัญชาอาจจะยังวิตกกังวล เหมือนกับกรณีตึกของกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็ตาม
"สำหรับเหตุการณ์นี้มีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ตอนนี้ได้มาแจ้งความและแสดงตนเป็นเจ้าของอาคารแล้ว 11 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพียงแค่ชาวบ้านที่แสดงฐานะเท่านั้น แต่ยังไม่ได้บอกในรายละเอียด ว่ามีส่วนใดที่เสียหายบ้าง โดยยืนยันว่าผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าแจ้งความนั้นสามารถเข้ามาแจ้งได้ที่สนสามเสนชั่วคราวหรือที่ ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น 6 ของโรงพยาบาลวชิรพยาบาลได้ ขณะเดียวกันได้สั่งการให้ตำรวจสน.สามเสนออกไปลาดตระเวนดูแลความปลอดภัย กับอาคารต่างๆในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ และไม่สามารถ พักอาศัยได้เพื่อความมั่นใจในชีวิตและทรัพย์สิน"ผบ.ตร.กล่าว
สำหรับ สน.สามเสนชั่วคราวนั้น ยังมีสัญญาเช่าภาคเอกชน อยู่อีก 6 เดือน ซึ่งค่าเช่าต่อเดือนนั้นอยู่ที่ 200,000 บาท โดยไม่ได้มีผลกระทบถ้าหาก สน.สามเสนแห่งใหม่ ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ก็จะมีการขยายสัญญาเช่าที่เดิมไปก่อน และไม่ได้มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจแต่อย่างใด