เปิดประวัติ “พล.ต.ท.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล” อดีตผู้การบุรีรัมย์ ว่าที่ รมว.ยุติธรรม

เปิดประวัติ “พล.ต.ท.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล” ตัวเต็งอันดับหนึ่งที่จะได้นั่งเก้าอี้ รมว.ยุติธรรม ในรัฐบาล “อนุทิน” เป็น อดีต นรต.รุ่นที่ 40 เคยเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ก่อนเออร์ลี่รีไทร์ในตำแหน่ง รอง ผบช.ภ.3
ณ เวลานี้ เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า ผู้ที่จะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล ก็คือ พล.ต.ท.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล อดีตรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 3 และอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
สำหรับ ประวัติ พล.ต.ท.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล เป็นชาว จ.บุรีรัมย์ เกิดเมื่อวันที่ 13 เม.ย.2508 เป็นบุตรของนายพิชิต และนางดวงใจ พงษ์พิชิตกุล
ประวัติการศึกษา พล.ต.ท.ชาญชัย เรียนชั้นประถมศึกษาที่ โรงเรียนชุมชนบ้านคูเมือง เรียนมัธยมศึกษาที่ ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จบ ม.ศ. 5 หลังจากนั้นเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 24 ต่อด้วย โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามพราน จ.นครปฐม รุ่นที่ 40
นอกจากนั้น เรียนจบปริญญาโท การจัดการภาครัฐ และภาคเอกชน มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้กำกับการรุ่นที่ 58 สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ และหลักสูตรการบริหารตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 41 วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เส้นทางการรับราชการตำรวจ เริ่มจากเป็นรองสารวัตรสอบสวน สภ.ประทาย จ.นครราชสีมา หลังจากนั้นย้ายไปเป็นรองสารวัตรสอบสวน สภ.เมืองบุรีรัมย์ รองสารวัตรสอบสวน สภ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ สารวัตรสอบสวน สภ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์
ปี 2542 เป็นสารวัตรสอบสวน หัวหน้าสถานีตำรวจ กิ่งอำเภอแคนดง จ.บุรีรัมย์ ก่อนบ้ายไปเป็นสารวัตร สภ.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
ปี 2547 เป็นรองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สภ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์
ปี 2551 เป็นผู้กำกับการ สภ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ก่อนย้ายไปเป็นผู้กำกับการ สภ.สตึก จ.บุรีรัมย์
ปี 2555 ผู้กำกับการ สภ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
ปี 2558 ได้เลื่อนยศเป็น พ.ต.อ.พิเศษ เป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
ปี 2562 ขึ้นเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
ปี 2564 ย้ายไปเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์
ตำแหน่งสุดท้ายเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 โดยได้ลาออกจากราชการก่อนเกษียณ(เออร์ลี่รีไทร์) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2568 ได้ครองยศ พล.ต.ท.