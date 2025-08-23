งามหน้า! บุกจับผับดังกลางเมืองบุรีรัมย์ ลอบเปิดมั่วสุมเสพยายัน 4 โมงเช้า รวบนักเที่ยวชายหญิง 12 คน

บุรีรัมย์- ตำรวจชุดปฏิบัติการยาเสพติดภูธร จ.บุรีรัมย์ สนธิกำลัง ตชด. ทหารข่าว และฝ่ายปกครอง บุกผับดังกลางเมือง ลักลอบเปิดให้ นทท.มั่วสุมเสพยายัน 4 โมงเช้า แบบโจ๋งครึ่ม จับนักเที่ยวชายหญิง 12 คน ยึดของกลางยาเค บุหรี่ไฟฟ้าเพียบ บางคนโดนจับติดคุกหลายรอบแต่ไม่เข็ดหลาบ
วันนี้ (23 ส.ค.68) เมื่อเวลาประมาณ 08.30 น. เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน ทหารข่าว และฝ่ายปกครอง บุกตรวจสอบผับดังกลางเมืองบุรีรัมย์ หลังได้รับแจ้งว่าผับดังกล่าวลักลอบเปิดให้นักท่องเที่ยว มั่วสุมเสพยาเสพติดและบุหรี่ไฟฟ้ายันสว่างโดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย
จากการเข้าตรวจสอบพบนักเที่ยวชายหญิงจำนวน 12 คน อายุระหว่าง 19 – 44 ปี กำลังมั่วสุมเสพยา สูบบุหรี่ไฟฟ้า และดื่มสุราภายในผับดังกล่าว ทั้งยังมีการเปิดไฟแสงสีและเปิดเพลงกันอย่างโจ๋งครึ่ม ซึ่งจากการตรวจพบของกลางยาเค 5 ถุง บุหรี่ไฟฟ้า 4 อัน กระสุนปืนลูกซอง 1 นัด และบิลการชำระเงินในการขอต่อเวลาเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ในการมั่วสุมเสพยาภายในผับ 1 ใบ พบว่าแต่ละคนอยู่ในอาการเมายา ทั้งนี้ยังได้ยึดโทรศัพท์มือถือไว้ตรวจสอบด้วย 13 เครื่อง
จากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ได้ควบคุมตัวนักท่องเที่ยวทั้ง 12 คน ที่ลักลอบมั่วสุมเสพยาภายในผับยันสว่าง ไปสอบสวนเพิ่มเติมที่ศูนย์ปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งการสอบสวนเบื้องต้นนักเที่ยวทั้ง 12 คน ก็ให้การรับสารภาพว่า ได้มั่วสุมเสพยาเค และบุหรี่ไฟฟ้าจริง ขณะที่จากการตรวจสอบประวัติพบว่านายเดี่ยว อายุ 44 ปี ซึ่งอายุมากที่สุดในกลุ่ม เคยถูกจับกุมคดียาเสพติด และครอบครองอาวุธปืน ถูกดำเนินคดีติดคุกหลายรอบ แต่ก็ยังไม่เข็ดหลาบ ล่าสุดก็ถูกจับคดีอาวุธปืนอยู่ระหว่างประกันตัวและต้องรายงานตัวต่อศาล แต่ยังออกมามั่วสุมเสพยาอีก
ส่วนหนึ่งในคนที่ถูกจับซึ่งอ้างว่าเป็นคนดูแล บอกว่า ปกติผับเปิด 3 ทุ่มถึง ตี 2 แต่นักเที่ยวกลุ่มดังกล่าวอยากจะสนุกต่อ จึงขอให้เปิดต่อเพื่อมั่วสุมกัน จึงให้ต่อเวลาเพิ่มอีกถึง 10 โมง โดยจ่ายให้ชั่วโมงละ 400 บาท แต่มาถูกเจ้าหน้าที่จับกุมก่อน
หลังสอบสวนเสร็จเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ก็จะได้นำตัวผู้ที่ถูกจับกุมทั้ง 12 คน พร้อมของกลางทั้งหมด ส่งให้พนักงานสอบสวน สภ.เมืองบุรีรัมย์ เพื่อแจ้งข้อหาและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป เบื้องต้นเข้าข่ายความผิดมียาเสพติดประเภท 1 (ยาเค) ไว้ในครอบครองเพื่อเสพ ส่วนเรื่องใบอนุญาตของสถานบันเทิงดังกล่าว รวมถึงการลักลอบเปิดเกินเวลาทางพนักงานสอบสวน ก็จะมีการตรวจสอบและแจ้งข้อหาเพิ่มเติมตามการกระทำผิดต่อไป