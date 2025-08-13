3 หนุ่มเจ็บหนักถูกทำร้ายหน้าผับหนองกุงศรี โร่แจ้งตำรวจล่าแก๊งโจ๋มาดำเนินคดี

กาฬสินธุ์-3 หนุ่มถูกวัยรุ่นนับสิบราย รุมทำร้ายหน้าผับดังที่อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ เจ็บสาหัสศีรษะ-ใบหน้าบวมช้ำ รถยนต์พังยับเยิน โร่แจ้งความตำรวจหนองกุงศรี เผยไม่เคยรู้จักกลุ่มวัยรุ่น หรือเคยมีเรื่องกันมาก่อน จี้ตำรวจเร่งลากตัวมาดำเนินคดี
จากกรณีเพจอย่างดัง “เดี๋ยวจัดให้ รีเทิร์น part 6” ได้เผยแพร่คลิปกลุ่มวัยรุ่นนับสิบรุมทำร้าย 3 หนุ่มหน้าผับดัง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ผู้เสียหายบาดเจ็บศีรษะ-ใบหน้าบวมช้ำ รถพังยับ ใช้ทั้งมีด-ปืนโจมตี โชคดีรอดตายหวุดหวิด เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลา 01.00 น. ของวันที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมา และผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรหนองกุงศรี เรียบร้อยแล้ว
ล่าสุดวันนี้ (13 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่จุดเกิดเหตุริมถนนสายห้วยเม็ก - ท่าคันโท หน้าร้านออสการ์ หนองกุงศรี ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ พบกับผู้เสียหายคือนายจักรินทร์ รื่นจิตร อายุ 27 ปี ชาว ต.ลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์, นายวิชัย ภูศรีฤทธิ์ อายุ 24 ปี ชาว ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น และนายอภิชัย คำยวน อายุ 23 ปี ชาว ต.คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ทั้ง 3 คนเป็นเพื่อนกัน
นายจักรินทร์ รื่นจิตร ผู้เสียหาย กล่าวว่าวันที่เกิดเหตุได้มาเที่ยวกับเพื่อนภายในผับแห่งหนึ่งในอำเภอหนองกุงศรี ได้นั่งดื่มกินตามปกติ แต่เมื่อผับปิดเวลา 01.00 น. ทุกคนได้ออกมาจากร้าน จากนั้นได้เห็นคนถูกทำร้าย จึงเดินไปดูเหตุการณ์ หลังจากนั้นตนถูกวัยรุ่นกลุ่มใหญ่วิ่งเข้ามาทำร้าย ตนพยายามวิ่งหนีจนถึงรถยนต์ แต่วัยรุ่นเกือบ 20 คน วิ่งตามมาทำร้ายด้วยหมัด เท้า ท่อนไม้ ทำให้ได้รับบาดเจ็บหนัก ทั้งที่บริเวณศีรษะ ใบหน้า และตามร่างกาย รวมทั้งยังทำลายรถให้เสียหาย รถบุบและมีความเสียหายขีดข่วนรอบคันรถ
ขณะที่นายอภิชัย คำยวน กล่าวว่าหลังจากร้านปิด ตนได้เดินไปที่รถยนต์ที่จอดไว้ฝั่งตรงข้าม เห็นนายจักรินทร์ถูกกลุ่มวัยรุ่นนับ 10 คนรุมทำร้าย จึงวิ่งไปช่วยเหลือนายจักรินทร์ แล้วพาเขาวิ่งออกมาที่รถยนต์ กลุ่มวัยรุ่นได้วิ่งมาทำร้ายที่รถยนต์ นอกจากทำร้ายด้วยหมัด เท้า ท่อนไม้แล้ว ยังใช้ปืน และขวดเครื่องดื่มขว้างใส่ศีรษะ ตนเคยมาเที่ยวผับแห่งนี้แล้ว 2-3 ครั้ง แต่ไม่เคยเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้มาก่อน และไม่ได้มีเรื่องเคียดแค้นกันมาก่อนหน้านี้ เพราะไม่เคยรู้จักกันเลย
สาเหตุคาดว่าจะเป็นการรุมทำร้ายเฉพาะหน้า อีกทั้งกลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ คิดว่าเตรียมการมาก่อเหตุอยู่แล้ว เนื่องจากมีอาวุธปืนติดตัวมาด้วย จึงอยากขอความเป็นธรรม ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี เท่าที่ทราบเบื้องต้นกลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นหลานของผู้นำชุมชนในพื้นที่
อย่างไรก็ตาม ร.ต.อ. เฉลิมพงษ์ สินธุไสย พนักงานสอบสวน สภ.หนองกุงศรี ได้รับแจ้งความร้องทุกข์ไว้แล้ว ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หนองกุงศรี โดยผู้เสียหายได้ยื่นหลักฐานและเข้าแจ้งความดำเนินคดีเรียบร้อยแล้ว สำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากสื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง โดยสาธารณชนเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย