รฟม.แจงเหตุถนนทรุด ดินและน้ำเปลี่ยนลักษณะพิเศษ ทำท่อประปาชำรุด พร้อมดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

รฟม.แถลงชี้แจงเหตุถนนทรุดบริเวณทางเข้า รพ.วชิรพยาบาล เกิดจากท่อประปาแตก น้ำชะดินไหลทะลักเข้าช่องว่างระหว่างอุโมงค์กับตัวสถานีรถไฟฟ้า ทำให้ดินและน้ำเปลี่ยนลักษณะพิเศษ ทำท่อประปาชำรุดเพิ่ม ชี้เป็นเหตุการณ์พิเศษเพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรก เร่งอุดด้วยกระสอบทราบและเทซีเมนต์ทับ มั่นใจโครงการก่อสร้างมีมาตรฐาน พร้อมดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทุกคน
วันนี้ (25 ก.ย.) นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นายกิตติกร ตันเปาว์ รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) รฟม. และผู้แทนจากกิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-พีแอล ร่วมแถลงข่าวความคืบหน้ากรณีถนนทรุดตัวบริเวณทางเข้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ถนนสามเสน ซึ่งมีโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)
โดยนายกาจผจญ ได้กราบขออภัยผู้ป่วย ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ประชาชนที่สัญจรและอยู่อาศัยบริเวณสามเสน รฟม. และผู้รับจ้างพยายามอย่างเต็มที่ในการดูแลแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อคืนสภาพพื้นที่ให้กับผู้ใช้งานให้สามารถสัญจรตามปกติโดยเร็ว รวมทั้งการเยียวยาและดูแลผลกระทบที่เกิดขึ้น รฟม. และผู้รับจ้างยืนยันว่าจะดูแลในทุกเรื่องอย่างเต็มที่
หากไล่เหตุการณ์ตั้งแต่เวลา 05.00 น. มีประชาชนพบเห็นว่าพื้นผิวถนนต่างระดับ แต่ยังรถวิ่งได้อยู่ เวลา 05.30 น. เริ่มมีน้ำเอ่อขึ้นมาบนผิวถนนและลดช่องการจราจรเหลือ 1 ช่องทาง โครงการฯ ได้ประสานการประปานครหลวง เนื่องจากทราบว่าน้ำมาจากการรั่วไหลจากท่อประปาที่อยู่ใต้ถนน ซึ่งมีการแก้ไขดำเนินการอย่างทันท่วงที สถานการณ์เปลี่ยนไปรวดเร็วจนช่วง 07.00 น. มีการพังทลายของตัวพื้นผิวจราจร ต่อเนื่องจนถึงช่วง 07.30 น.
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่เห็นคือ มีดินและน้ำหายไปเป็นวงกว้าง 30×30 ลึก 20 เมตร ดินและน้ำเหล่านี้หายเข้าไปในตัวโครงสร้างสถานีวชิรพยาบาล ซึ่งเป็นที่ว่างอยู่ในชั้นห้องโถงผู้โดยสารและชานชาลาสถานีดังกล่าวเป็นอุโมงค์สองชั้น ดินบางส่วนหายเข้าไปในตัวอุโมงค์ที่เราเจาะด้วยตัวหัวเจาะ ดินและน้ำสะสมอยู่ในตัวสถานีลึกเข้าไปในผนังสถานียาว 50 เมตร อีกส่วนหนึ่งเข้าไปในตัวอุโมงค์ชั้นบน 10 กว่าเมตร น้ำก็แพร่ไปตามพื้นขยายไปไกล
รฟม. ไม่ได้นิ่งนอนใจในการตรวจสอบ แต่ต้องขอเวลาให้ผู้เชี่ยวชาญในทุกมิติเข้าไปตรวจสอบรายละเอียด ขณะนี้ยังไม่สามารถตรวจสอบได้ทั้งหมด เนื่องจากยังมีดินโคลนอยู่ในตัวสถานีเป็นจำนวนมาก แต่สิ่งที่ต้องดำเนินการเบื้องต้นคือจะพยายามหยุดการเคลื่อนของดินและการพังทลายของดินเพิ่มเติมคืนสภาพพื้นที่ให้ประชาชนและโรงพยาบาลใช้งานได้โดยปกติเร็วที่สุด
จากที่ได้ลำดับเหตุการณ์ พอจะสันนิษฐานเบื้องต้นได้ว่าน่าจะเกิดจากสภาพของดินในบริเวณนี้ร่วมกับน้ำที่อยู่ใต้ดิน ทำให้สภาพของดินมีการเปลี่ยนพฤติกรรม เสถียรภาพของดินเปลี่ยนแปลงไปเป็นลักษณะพิเศษ ดินและน้ำที่เปลี่ยนเป็นลักษณะพิเศษ มีผลให้ถนนทรุดตัว ส่งผลให้ท่อประปาที่อยู่ลึกไป 3 เมตรชำรุด ท่อน้ำประปาและท่อน้ำเสียก็ปนเปเข้าไปในดินทำให้พฤติกรรมของดินยิ่งเสียเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ท้ายที่สุดก็เริ่มเข้าไปในช่องว่างระหว่างตัวสถานีกับตัวอุโมงค์ แรงดันมหาศาลของดินและน้ำที่เปลี่ยนพฤติกรรมเป็นของเหลว ทำให้รูต่างๆ ขยายวง เกิดการพังมวลดินและน้ำจึงทะลักเข้าไป
นายกาจผจญ ยืนยันว่าโครงการก่อสร้างดังกล่าวดำเนินการมา 10 ปี ด้วยเทคนิคที่เป็นมาตรฐานวิชาการ มีผู้ออกแบบ ผู้รับจ้าง ผู้รับสัมปทานมืออาชีพมีมาตรฐานการดำเนินงานมาโดยตลอดเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกและเป็นเหตุการณ์พิเศษ หลังจากนี้กระทรวงคมนาคม รฟม. ผู้เกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญจาก สภาวิศวกร วิศวกรรมสถาน และสถาบันการศึกษาจะร่วมกันตรวจเพื่อหาต้นตอหรือต้นเหตุที่แท้จริง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะกำหนดมาตรการและหลักการคำนวณเพิ่มเติม เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก
การแก้ไขปัญหานี้ รฟม. หารือกับผู้รับจ้าง และผู้ออกแบบ ซึ่งเป็นดีไซเนอร์ชั้นนำของต่างประเทศจะดำเนินการแก้ไขเป็น 2 ระยะ ระยะแรกจะเร่งคืนพื้นที่ ซึ่งได้มีการสำรวจเบื้องต้นแล้วพบว่าพื้นดินมีเสถียรภาพพอสมควร การสไลด์มีเล็กน้อยแล้วจะเริ่มอุดรูรั่วระหว่างตัวอุโมงค์กับตัวสถานี ด้วยการใช้กระสอบทราย 50,000 ลูก จากนั้นจะเริ่มถมกลับด้วยซีเมนต์ผสมและถมด้วยดินหรือทรายเพื่อให้พื้นผิวกลับเข้ามาสู่ระดับปกติ จากนั้นจะทำพื้นผิวถนนชั่วคราว เพื่อเปิดการจราจรโดยเร็วที่สุด
ระยะที่ 2 คือการดำเนินการแก้ไขและซ่อมแซมตัวอุโมงค์และตัวสถานีให้กลับมาได้ตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่ง รวมถึงอาคารที่ได้รับผลกระทบสถานีตำรวจสามเสนจะต้องดำเนินการให้กลับมาอยู่อาศัยได้โดยปกติ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รฟม. และผู้รับจ้างต้องขออภัยต่อผู้ใช้บริการโรงพยาบาล ผู้อยู่อาศัย และประชาชนที่สัญจรทั้งหมด รฟม. และผู้รับจ้างจะเร่งรัดดำเนินการแก้ไขในระยะแรกให้เร็วที่สุด และดูแลผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด ขอให้มีการประสานมาที่ช่องทางต่างๆ ของเรา
นายกิตติกร กล่าวว่า ปัจจุบันมีการอุดรูรั่วโดยการใช้กระสอบทราย จากนั้นจะมีการเทปูนซีเมนต์ที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อบล็อกการรั่วเข้าไปในตัวอุโมงค์และสถานี จากนั้นจะมีการถมด้วยวัสดุทรายขึ้นถึงระดับบนเพื่อคงเสถียรภาพของพื้นที่ไม่ให้เกิดการไหลตัวของดิน และมีการทำถนนกลับคืนเพื่อให้การจราจรกลับมาได้ปกติ ขณะเดียวกันจะมีการเสริมความแข็งแรงของอาคารข้างเคียง เร่งดำเนินการให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย คาดว่าผลการตรวจสอบของคณะกรรมการจะมีการหาข้อสรุปถึงสาเหตุที่แท้จริงและจะมากำหนดแนวทางในการแก้ไขต่อไป จากแผนงานคร่าว ๆ จะพยายามคืนสภาพถนนให้ได้ภายใน 2 สัปดาห์
ด้านตัวแทนกิจการร่วมค้า ยืนยันว่าจะเร่งรัดเต็มที่ให้คืนพื้นผิวการจราจรภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากเกิดเหตุได้มีการประชุมหาข้อสรุปว่าจะเร่งแก้ไขอย่างไร การเทคอนกรีตอาจจะเทได้ไม่เร็ว เพราะเทได้ทีละสเต็ปเป็นชั้น ๆ ซึ่งจะเทคอนกรีตสูงกว่าอุโมงค์ 4 เมตร พร้อมขออภัยประชาชนที่สร้างผลกระทบเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์สุดวิสัย เราพยายามป้องกันเต็มที่แล้ว
ส่วนที่สถานีตำรวจนครบาลสามเสนมีรอยแยกอย่างมีนัยยะ จะมีการแก้ไขอย่างไรนั้น นายกาจผจญ กล่าวว่าดินที่รองรับฐานรากและเสาเข็มหายไป ทรุดตัวลงไปด้วย ขณะนี้ยังไม่เหมาะที่จะเข้าไปซ่อมแซม เนื่องจากยังมีความอันตรายและมีความเสี่ยงอยู่ สิ่งแรกที่ต้องทำคือทำให้ทุกอย่างนิ่ง ในระยะแรกจะต้องมีการถมดินแล้วถึงจะมีการแก้ไขซ่อมแซมเพื่อให้เกิดความมั่นคงแข็งแรง
อย่างไรก็ตามกรณีน้ำซึมที่ถนนสามเสน ชาวบ้านกังวลว่าจะมีเหตุการณ์ทรุดตัวอีกนั้น จากการตรวจสอบเป็นท่อประปาขนาด 40 เซนติเมตรรั่ว มีการลดแรงดันน้ำไปแล้ว ตำแหน่งที่เกิดอยู่ระหว่างตรวจสถานีอยู่ช่วงกลางของอุโมงค์ จึงไม่มีความเสี่ยง โดยเมื่อช่วงเช้าที่นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับ รฟม. ให้สแกนทุกงานก่อสร้างและทบทวนการก่อสร้างและความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจ แบบ วิธีการก่อสร้าง และเครื่องจักรเป็นไปตามมาตรฐานตามหลักวิชาการ
ด้านนายกิตติกร กล่าวต่อว่า รฟม. ได้เตรียมแผนเผชิญเหตุและประสานกับสำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานคร ในกรณีที่เกิดฝนตกหนัก เพราะส่วนนี้เป็นพื้นที่พิเศษที่มีหลุมลึกจะเร่งอุดเพื่อไม่ให้น้ำซึมเข้าในสถานี ขณะที่แนวการก่อสร้างในพื้นที่อื่น อยู่ระหว่างการสแกนทั้งหมด แต่ตอนนี้ยังไม่เจอสภาพเช่นสถานีวชิรพยาบาล เนื่องจากสภาพแต่ละสถานีไม่เหมือนกัน ทั้งท่อประปาเล็ก ประปาใหญ่ ระดับน้ำไม่เท่ากัน เราจะเพิ่มมาตรการการตรวจสอบมากขึ้น
ผู้สื่อข่าวถามถึงรอยแยกของอุโมงค์มีความกว้างประมาณ 4 เมตรกว่า และสถานีเป็นลักษณะตัดขวาง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการยุบตัวด้วยหรือไม่นั้น นายกิตติกร กล่าวว่าการออกแบบสถานีวชิรพยาบาลเป็นอุโมงค์สองชั้นซ้อนกัน เนื่องจากถนนแคบจะมีผลด้านความลึกทำให้ทำงานยากขึ้น เนื่องจากแรงดันน้ำ แรงดันดินจะเพิ่มขึ้น ทำให้ทำงานยากกว่าปกติ